美报告首例人感染禽流感重症病例

科技日报讯 （记者张佳欣）当地时间18日，美国疾病控制和预防中心（CDC）确认了该国首例H5N1型禽流感病毒重症病例。

路易斯安那州一名患者因H5N1型禽流感病毒而住院，病情严重。初步基因分析结果显示，这名患者感染的禽流感病毒属于D1.1型，与美国近期在野鸟和家禽中检测到的其他D1.1病毒以及加拿大不列颠哥伦比亚省和美国华盛顿州近期出现的人感染病例相关。这种H5N1型禽流感基因型与美国在奶牛中检测到的B3.13基因型、多个州出现的零星人感染病例以及某些家禽疫情不同。CDC目前正在对患者临床样本做进一步基因组测序和病毒分离工作。

美国全国广播公司（NBC）网站报道称，目前尚未发现H5型禽流感人传人现象。大多数人类病例症状较轻。早期病例的常见症状包括红眼病、咳嗽和打喷嚏。CDC评估认为，H5N1型禽流感对公众健康造成的直接风险仍然较低。

关于路易斯安那州感染源的调查仍在进行中，但已确定患者曾接触过后院家禽中的病鸟和死鸟。这是美国首例与后院家禽接触相关的H5N1型禽流感病例。

此病例凸显出，除了商业家禽和乳制品业务外，野鸟和后院家禽也可能是暴露源。CDC建议，应尽可能避免接触已感染或可能感染H5N1型禽流感病毒的动物，与野生鸟类或患病、死亡的家禽及其它相关动物有直接或密切接触的个人，应佩戴个人防护装备。