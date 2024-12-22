判断胖瘦，BRI比BMI更科学？

评价一个人的胖瘦，通常会看他的BMI。但近期网传， BRI较BMI对胖瘦的判断更科学。

那么，什么是BRI？与经典的BMI相比，BRI有何特别之处？我们应如何正确看待这些身体指标？科技日报记者日前就此采访了首都体育学院科技处副处长、运动科学与健康学院副教授黄兴。

BRI用于评估内脏脂肪含量

BRI的全称为身体圆度指数，是一种新的身体指标。

此前，有一个比较常用的身体指标——腰臀比（人体腰围和臀围的比值），它可以帮助人们粗略识别肥胖类型，区分向心型肥胖和周围型肥胖。这两种肥胖就是人们常说到的苹果型肥胖和梨型肥胖。

“与梨型肥胖相比，苹果型肥胖更不利于健康。当人出现苹果型肥胖，意味着更多脂肪堆积在腹部，内脏堆积脂肪概率高，更易患上一些慢性疾病。”黄兴说。

BRI可以算是腰臀比的升级版，根据身高和腰围计算得出，用于评估人体内脏脂肪含量。数值越高，说明内脏脂肪堆积越明显，慢性疾病的发病率可能越高。

前不久发表在《美国医学会杂志》网站上的一篇论文显示，BRI可预测死亡风险，能够更好地反映向心型肥胖程度。

黄兴介绍，与BMI相比，BRI最大的特点是没有考虑体重，而是注重腰围，能够有效“捕捉”内脏脂肪超标者，比如看上去瘦瘦的、实则内脏堆积脂肪者，而这是BMI的盲区。

“不过，我们要科学地看待这个新的身体指标。”黄兴说，目前有关BRI的文献较少，相关研究还处在积累阶段，对于BRI的正常值范围尚未形成统一标准。

任何测试结果都只是参考

与BRI相比，BMI更为人所熟知。BMI全称是身体质量指数，通过体重除以身高的平方计算得出。凭借易操作、易获取等优势，BMI得到社会的广泛认可。世界卫生组织也一直将其作为判断肥胖的标准。

然而，BMI仅依靠身高和体重这两个数值测得，没有考虑被测者体脂、肌肉含量不同对BMI产生的影响，从而导致BMI结果有时与实际胖瘦程度不完全相符。“BMI指数相同的两个人，很可能健康状态差异较大。”黄兴说。

比如，健美爱好者的体脂率很低，肌肉含量很高。“由于相同体积的肌肉重量大于脂肪重量，导致健美爱好者的BMI普遍偏高，甚至达到超重或肥胖的程度。这时，我们不能光凭BMI就判定他们超重或肥胖，需进一步计算其体脂百分比。”黄兴说。

另外，有一类特殊的“胖子”会被 BMI定义为体重正常甚至偏低。他们远看瘦瘦的，侧面看瘦长的躯干上“挂”着明显的大肚腩，内脏脂肪很可能超标。这类人大概率是“瘦瘦的高脂人群”，是BMI不易筛出的漏网之鱼。

“单靠BMI不能全面评估身体状况。”黄兴举例，在备战2022年北京冬奥会时，为更好地评估运动员身体状况，很多项目的体能教练会在测算其BMI的同时，增加体脂百分比测试，以此更好地帮助运动员降脂增肌、提升体能。

“大家不要因为某个指标数据不理想而焦虑，任何测试结果都只是参考，要正确看待。我们不要盲目追求数据好看，而要更健康地生活。”黄兴说。