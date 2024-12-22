中国茶咖“甜蜜”融入印尼市场

近年来，中国茶咖品牌相继进入印度尼西亚市场，掀起一股茶咖热潮。在雅加达的大街小巷，中国茶咖品牌成为引人注目的街头风景，不仅为当地人带来“甜蜜”体验，还为当地发展增添新活力。

2020年进入印尼市场的蜜雪冰城，门店数量已有2600多家，跻身印尼最受欢迎茶咖品牌行列。此后，库迪咖啡、书亦烧仙草也相继来到雅加达，受到当地消费者欢迎。

蜜雪冰城印尼公司招商经理安迪·梅特里·哈坦托说，蜜雪冰城在印尼深入人心，特别是在年轻人群体中很有名气。

21岁的萨布丽娜·拉拉萨蒂是雅加达国立大学三年级学生，去年9月在朋友推荐下第一次尝试了库迪咖啡后便成为其常客。“我最喜欢库迪的生椰拿铁和抹茶拿铁，价格亲民，品质又好。”

在扎赫拉·阿姬拉看来，书亦烧仙草凭借独特卖点在激烈竞争中脱颖而出。她说：“我特别喜欢它浓郁的茶香，搭配的牛奶也顺滑可口，配料很丰富。”

高质平价是中国茶咖风靡印尼的重要原因。这源于中国茶咖企业构建了完善的供应链体系，以此实现成本控制和全链条食品安全。

记者来到位于河南省的蜜雪冰城总部，其全球门店的核心原料就产自焦作市温县的超级智能工厂——大咖国际食品有限公司。进入工厂，一条条自动化、现代化生产线上，经过杀菌、清洗、包装等环节，糖、奶、茶、咖、果、粮等原料加工完成，整装待发。像这样的生产基地，蜜雪冰城在中国有5个，年综合产能超150万吨。

本土化可以说是中国茶咖品牌融入当地的又一法宝。

为满足印尼消费者需求，库迪咖啡研发了一款“甜心厚乳拿铁”。库迪咖啡印尼公司副总经理陈骕介绍，这款饮品由咖啡、牛奶、棕榈糖和炼乳调制而成，其中棕榈糖是本地特色原料。“这款甜饮深受欢迎。”他说，“我们还引入了果咖系列，这些饮品填补了印尼市场的空白。”

书亦烧仙草印尼市场运营负责人饶方云说，进入印尼市场前，公司进行了市场调研。“由于环境和气候等原因，印尼消费者更喜爱高甜度的饮品，所以在研发产品时，我们据此调整出更贴合当地需求、更容易被消费者接受的产品。”

带来甜蜜与潮流的同时，中国茶咖品牌也为当地创造大量就业岗位。据蜜雪冰城印尼公司网站数据，蜜雪冰城帮助1400多名印尼商业伙伴实现自主创业，直接创造约1.28万个门店工作岗位。同时，其覆盖生产制造、物流运输、装饰装修等产业链，总体带动社会就业超过2万人次。

“目前，我们公司在印尼员工总数约250人，其中96%以上是本地员工。”蜜雪冰城印尼公司营运负责人韩文超说，“招商经理安迪从我们初入印尼市场时就加入了公司，如今已能独当一面。”安迪表示，加入蜜雪冰城不仅让他拥有一份稳定工作，还让他感受到不同的职业机遇。他说：“能够接触到中国管理理念和市场运作，这对我的职业发展有很大帮助。”

作为书亦烧仙草在印尼首家门店的店长，菲特莉·哈里亚蒂同样在工作中成长。她说：“这份工作让我掌握了解决问题的能力，在这里我真正感受到了工作的乐趣和成就感。”（据新华社电）