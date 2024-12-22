给年货加点“隐藏款”土特产

临近元旦春节，不管走亲访友还是家庭聚餐，都少不了买点新鲜的土特产。今年的年货市场上出现了不少新面孔。

白、粉、橙、红、黑的五色草莓，自带玫瑰青提香气的瑞雪苹果，皮薄肉糯的册亨糯米蕉，带有苹果和香蕉混合清香的金如意小山楂……新亮相的生鲜品不仅令人眼前一亮，更让味蕾尝到不一样的惊喜。此外，“山八珍”鲜黄精、鲜人参、鲜天麻、鲜当归、鲜灵芝、山丹野胡萝卜、铁皮石斛、鲜牛蒡……这些可作为新鲜滋补食材的中药材，吃过的人并不多。通过电商平台产地直采、锁鲜空运，如今消费者在自家餐桌上也能尝到。

这些生鲜好物之前怎么没见过？神州大地孕育的“隐藏款”土特产是如何被发掘出来的？想买点新鲜货，价格贵不贵？去哪里买？

“稀奇”上新

盒马和叮咚买菜今年不约而同地推出了鲜食药材。“我们发现消费者对于稀奇古怪的生鲜品有很强的尝鲜欲望。”盒马蔬菜采购人员辰烨介绍，秋冬时节，平台又把目光投向了鲜食药材。人参、当归、灵芝等药材一直被视为高档货，但鲜食价格却相对亲民。记者在盒马APP上看到，一根鲜人参、100克鲜黄精、一块鲜灵芝、一块鲜当归的售价基本在10元至16元之间，普通家庭完全能够承受。

“秋冬季节天气干燥、寒冷，人们多通过炖煮煲汤御寒、滋润身心、食养保健，鲜人参、铁皮石斛等食材适合冬日进补。”叮咚买菜蔬菜采购人员苗泽涛介绍，平台从吉林通化集安市的清河镇、云南德宏傣族景颇族自治州产区寻找到品质出众、能稳定供应的货源，才有机会把鲜食药材送到消费者的购物车。

“你知道如何判断是不是野生大黄鱼吗？”一见面，一米八海洋科技有限公司联合创始人兼市场总经理林峰把记者问住了。

“就看鱼鳍翻上来，能不能盖住眼睛。”林峰说，“因为野生大黄鱼在活水里搏击，鱼鳍修长有力。”

“我们的大黄鱼鱼鳍也能盖住眼睛，不用放姜放葱，只要白水煮5分钟就很鲜甜。”林峰自豪地当起了推销员。现在，这种半野生大黄鱼在盒马、本来生活等电商平台全面上架，根据不同的规格，一条售价89元至168元。这意味着消费者只用野生黄鱼售价的十分之一，就能吃到差不多品质的黄鱼。

“这种桔柚甜到皮都可以直接吃。”无锡田园东方农业有限公司今年与各大电商平台合作上线了金纱云桔柚。公司总经理刘辰介绍，金纱云桔柚既有橙子的多汁、柚子的清新、蜜橘的清甜，还像橘子一样好剥皮。

深挖加培育

隐藏款土特产的来源主要分两类，一种是养在深闺人未识的传统品种，由于种种原因在原产地之外寂寂无闻。

一米八海洋科技有限公司的大黄鱼就是典型。这种大黄鱼属于岱衢族大黄鱼，其鱼身比普通大黄鱼修长，鱼鳞光泽、肉质结实，通体呈金黄色，被誉为黄鱼中的“贵族”。上世纪七八十年代，由于过度捕捞，岱衢族大黄鱼几近消失。

近些年来，浙江为恢复岱衢族大黄鱼种群做了大量工作。“这种大黄鱼生长缓慢，许多人望而却步，但我们坚持在浙江省温州市南麂列岛海域进行低密度野化放养。”林峰介绍，大黄鱼天天在周长180米、深12米到15米的养殖箱里自由游动，更大的觅食空间让黄鱼肉质更紧致、口感更接近野生大黄鱼。与此同时，一米八海洋科技有限公司还通过物联网、大数据、人工智能等技术实现对水质、饲料、疾病等方面的精准监控和管理，为大黄鱼提供更优良的生长环境。

正是这样的坚持，让岱衢族大黄鱼重焕新生。可见，有更多企业和电商平台做伯乐，传统品种才有机会再次亮相。

另一种隐藏款则来自科研机构和企业的全新研发，金纱云桔柚属于这类。

金纱云桔柚原名“阳光一号桔柚”，是中国农业科学院柑橘研究所以“爱媛28”为母本、“春香”为父本研发的全新品种。不过，该品种种植条件苛刻、技术门槛高，不同地域种出的果子差距很大。经过数年的艰辛培育，今年新品种终于上市。根据该产品瓣膜如纱、生长于高海拔金沙江畔的特点，得名金纱云桔柚，为消费者送上“一果三味”的独特甘甜。

此外，瑞雪苹果是西北农林科技大学赵政阳团队选育的晚熟苹果新品种；金如意小山楂由山东费县大门山山楂研究所培育，2019年获得国家植物新品种权。这些农产品界的“新人”，不仅提升了农产品的品质与价值，也丰富了消费者的选择。

打造明星产品

虽然刚亮相，但稀奇古怪的隐藏款土特产已经得到了消费者认可。记者在叮咚买菜APP看到，一根20克的东北3年园参售价9.9元，消费者评价已超过4000条，反馈称可含片、泡水、煲汤，口感不错。

在乡村振兴的大背景下，国货品牌在生鲜领域的崛起尤为引人注目。本来生活市场营销中心总经理张玉静表示，在消费需求推动下，以云南蓝莓、新疆西梅等为代表的国产生鲜食品品质显著提升，市场认知度逐渐赶超进口商品。在神州大地找到好品、挖掘好品、打造好品，既顺应消费者需求，也是企业发力的方向。

成绩值得肯定，曾经的小透明想要成为明星产品，标准化生产与供应链管理是不可或缺的关键环节。

以“山八珍”为例，据辰烨介绍，首先要明确鲜品的售卖标准，与基地端充分沟通，依照验收标准把控好产品发货品质；为保证食材新鲜，还需要按照起订量要求，制定合理的订货周期，比如每1至3天空运到货；在此过程中，要按照产品特性合理储存，比如石斛、人参等低温保鲜储存，山丹野胡萝卜糖度较高，需要冷冻储存；有的产品会失水，为保证食材新鲜，包装时需要下铺苔藓，提供一定的环境湿度。品质就是在这样的细节中一点点抠出来的。

刘辰很看重电商平台的作用。“头部企业不仅能够提供稳定的供应链和兜底销量，还能通过技术创新和市场营销等手段，推动新品种的培育和推广。这不仅有助于提升农产品的附加值和市场占有率，还能激发农户的种植热情，促进农业产业的可持续发展。”

要让中国农产品实现品牌化，还需要付出更多的努力。林峰认为，“现阶段能够走出国门、代表中国的农产品还比较少，不像一提到和牛大家就能想起日本，一说三文鱼就能想到挪威，一说奇异果就能想到新西兰”。作为新兴的科创企业，这一代有技术、有知识背景的新农人对未来充满信心。林峰说：“挪威三文鱼用了20年时间，从一条普通的海鱼变成一条全世界著名的鱼。我相信，只要选对品种，紧盯高品质，全球仅产于中国的大黄鱼也有潜力成为国货之光，代表中国走向世界。”