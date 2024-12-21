儿童呼吸道疾病高发，基层医院分流情况如何？

入冬以来，儿童呼吸道疾病进入高发期。中国疾控中心19日发布的哨点监测结果显示，目前急性呼吸道传染病总体呈现持续上升趋势，但流感病毒等阳性率低于去年同期水平。不少专家表示，看病不一定涌向大医院，“家门口”的医疗卫生机构也管用。

基层医院能看儿童呼吸道疾病吗？会不会排长队？检查项目和药品全不全？记者实地探访多家基层医院。

门诊患儿量平稳

在北京市海淀区学院路社区卫生服务中心，医师正在为一名8岁小朋友做脏腑穴位推拿，来缓解咳嗽等症状。

工作日早8点到晚8点，这里的儿科两个诊室一直开放，周末增至3个诊室。记者现场看到，来看门诊的患儿偶有排队，治疗则排起两三个人的队伍。

“进入冬季呼吸道疾病高发期，近期儿科门诊量有所增加，但比去年同期少，样本检测阳性病原体主要为肺炎支原体、流感病毒等。”该社区卫生服务中心主任佘瑞芳介绍，为提升儿童患者就医体验，中心增加了候诊椅、雾化设备和自助叫号设备，挂号、缴费、打印检验结果可一站式自助服务。

在吉林省长春市绿园区正阳社区卫生服务中心，儿科主任孙学锐告诉记者，相较于去年12月的就诊高峰期，今年同期的患者数量平稳偏少。为满足学龄患者的就诊需求，中心开展了延时诊疗服务，最长延至晚上8点30分，来看病的孩子基本不用排队。

湖南省宁乡市人民医院门急诊儿科主任彭伟告诉记者，现在每天收治的呼吸道传染病患儿与平常年份相当，疾病诊断包括鼻病毒、肺炎支原体、流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等。

基层医院大量接诊

在北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心，夏阿姨带着正上幼儿园的外孙女来看门诊：“坐公交车10多分钟就到了，也不用排队。要是去大医院，路程加上排队，大半天没了。”

依托医联体合作机制，马家堡社区卫生服务中心今年正式设立了儿科专家门诊，上级医院儿科专家团队每周三上午来社区定期坐诊。中心主任王燕丽介绍，目前中心儿科可以满足症状较轻的患儿就诊需要，如果患儿症状加重，也可以通过114平台以及医联体渠道，及时向上级医院转诊。

为方便儿童就近获得基本诊疗服务，北京加大基层儿科诊疗服务供给。北京市卫生健康委此前通过微信公众号等渠道，发布了全市可提供儿科诊疗服务的352家社区卫生服务中心名单。

多地努力扩容基层医疗卫生机构的儿科诊疗服务。湖南省宁乡市人民医院党委书记刘亮告诉记者，该医院制定了应急预案，要让患儿候诊时间不超过半小时。当病人持续增多时，门诊儿科可同时开放4个诊室，急诊儿科可同时开放3个诊室；夜间病人增多，还可开放夜间门诊。

近几日，吉林省长春净月高新技术产业开发区富奥社区卫生服务中心的儿科门诊量在80人上下。中心目前共有3名儿科医生，其中一名是医联体上级医院常年派驻的儿科专家。此外，7人组成的护士团队中有2名专职儿科护士。

“如果每天这几十个孩子都涌到大医院，也是不小的负担，我们基层医院能很好地起到分流患者的作用。”中心主任陈红艳说。

检查项目和药品扩大覆盖面

陈红艳介绍，儿童日常就诊的血常规、C反应蛋白、支原体、衣原体、甲乙流等化验检查需求，该社区卫生服务中心均可满足。此外，中心还配备了数字化X射线摄影系统和CT设备。

在长春市绿园区正阳社区卫生服务中心，记者了解到，呼吸道疾病相关的多项常规检查均可在这里完成。同时，中心配备了一批抗病毒类和抗感染类药物，并提前加强与供货商的沟通对接。

在海淀区学院路社区卫生服务中心，佘瑞芳介绍，中心可以开展甲乙流、腺病毒、支原体、衣原体、呼吸道合胞病毒等多个检测项目。此外，3岁以上儿童输液服务配备了注射用头孢曲松钠、注射用阿奇霉素等儿童输液药品。对于在上级医院输液过一次、无不良反应的下转患儿，中心可提供连续输液服务。

宁乡市人民医院也在根据往年流行病学特点及药品使用情况，结合国家疾病诊治相关方案，积极贮备相关药品。彭伟告诉记者，医院检验科、药学部等部门会根据临床需要紧急启动相应应急预案，及时采购急需药品和检测试剂，保证供应。（记者董瑞丰、赵丹丹、帅才）