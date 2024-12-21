国家医保局要求排查虚开发票“一药双价”等问题

新华社北京12月20日电（记者徐鹏航）20日，国家医保局针对公安部门侦破的医药领域虚开发票案，向各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团医保局发函，要求认真排查银杏叶提取物注射液、头孢唑肟钠注射液、水解蛋白口服溶液等涉案产品是否存在类似问题，尽快摸清挂网价格底数。

国家医保局在函件中表示，坚决反对虚高药价加重患者负担，坚决反对虚开发票形成非法利益链条，坚决反对“一药双价”“带金销售”等违法违规行为。

函件要求，案件查处地医保局代表有关药品挂网省份，及时与相关部门沟通，详细了解具体案情，掌握“一药双价”问题线索，尽快依规约谈督促涉事医药企业规范价格行为。对既不反映医药生产企业实际收入，又额外增加患者费用负担的代理商加价部分，要坚决挤出药品虚高价格水分。根据案件查实的虚开发票、行贿等违法行为，严格执行医药价格和招采信用评价制度，给予相关企业失信评级和相应处置措施。

函件明确，各省（自治区、直辖市）医保局及时跟进落实处置结果，坚决举一反三。对同通用名其他厂牌类似药品价格虚高的，督促相关企业规范价格行为，合理下调挂网价格，促进患者购药价格更多与医药生产企业实际价格相协同，重点关注经销商或代理商刻意做高价格用于不当营销行为。持续加大医药价格风险处置力度，保障群众用上质优价宜的药品。