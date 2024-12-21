个人养老金全面实施，金融产品服务如何优化供给？

在全国36个城市或地区先行落地两年多后，12月15日，个人养老金制度正式推开至全国，为更多老百姓打理养老钱提供了更多选择。

推动个人养老金发展，银行、保险、基金等行业如何发力？对金融产品和服务进行了哪些优化？

“15日以来，我们网点每天都有十几位客户开户，理财、年金保险等产品更受青睐。”中国农业银行济南银河支行营业部主任孟吉说，客户年龄段主要在50岁左右。

据了解，个人养老金是政府支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度——个人自愿在特定账户存一笔钱，每年不超过12000元；在享受税收优惠的同时，还可通过购买相关金融产品获取收益。

“从我们接触的客户情况看，除了税收优惠，大家最关心的就是存进去的钱能购买哪些产品。”中国农业银行个人金融部特色客群处副处长明皓说，个人养老金是国家养老保障体系的重要组成部分，可投资产品要经过金融监管部门确定，准入严格、运作规范，具有“聚光灯效应”。

中国人寿寿险公司介绍，两年多来，中国人寿发挥长期资产配置优势，结合保险产品特有的风险保障功能，根据不同风险承受能力、不同年龄阶段客户的需求，提供专属商业养老保险、年金保险及两全保险等多元化保障类型，为全国36个先行城市或地区近20万客户提供了个人养老金保险服务。

此次个人养老金全面实施，相关政策明确要求优化产品供给。同时，在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品的基础上，将国债纳入个人养老金产品范围，将特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品目录。

“新增的3类均为风险低、收益稳的产品，也比较简单透明，将有利于个人养老金保值增值，为广大参加人特别是风险偏好较弱群体提供了更多选择。”中国社科院世界社保研究中心副秘书长齐传钧分析。

中国银行个人金融部相关业务负责人表示，在储蓄产品方面，将提供包括整存整取、零存整取、定活两便存款产品，并在五个试点城市提供特定养老储蓄产品。同时，将为投资人遴选丰富的合格个人养老金基金、理财、保险产品，并对销售费用进行优惠定价，实现让利于民。

富国基金表示，本次新纳入的公募基金产品主要是市场认可度较高的宽基ETF联接基金和宽基指数基金。相比之前的养老目标基金，宽基产品运作透明、费率优势明显，与此前已纳入的品种将共同形成丰富且有差异化的产品“货架”。

“金融机构应不断探索符合养老金融发展规律和具有市场前瞻性的产品研发、市场销售、资金运用和风险管控模式，为百姓提供优质产品服务。”国民养老保险股份有限公司总经理黄涛说，在投资端，国民养老保险将聚焦国家中长期战略布局，加快建设与社会经济结构转型升级相适配的投研体系，努力实现投资收益与服务实体经济目标的融合统一，创造长期稳健收益。同时守牢风险底线，确保经营稳健、可持续发展。

在优化产品供给的同时，记者了解到，金融机构着力提高管理服务水平，加强信息化建设。

工商银行个人金融业务部总经理陈昭旭介绍，工行创新推出了节税计算器、养老规划、资产诊断等资产配置类一站式服务，上线后推动个人养老金缴存资金投资率较制度先行落地初期提升了50%。

交通银行构建了“账户开立—资金缴存—产品购买—报税支取”的一站式、全流程个人养老金服务体系。后续还将根据客户的风险偏好，提供产品优选和投资咨询服务，帮助客户更好地开展养老规划和养老财富管理。

黄涛建议，金融机构应进一步提升数字化、智能化水平，在销售服务、产品开发、精算定价、账户服务、交易处理、支付结算等环节全面应用数字技术，通过降本增效，将节约的成本“反哺”客户。（记者张千千、李延霞、姚均芳）