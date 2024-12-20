 “人人健康‘救’在身边——急救技能培训”走进天津

“1001、1002、1003、1004......伤病员无自主呼吸，需要立即实施心肺复苏。”12月19日，暖阳初升、寒气未消，在天津市第二工人文化宫的礼堂里，一场特殊的培训正在热烈地进行中。这是“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目走进天津市的培训现场。本次培训由人民健康联合天津市胸科医院发起，津药达仁堂支持。

天津培训现场

据悉，今年，在各地红十字会、急救中心等单位的协助下，“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目已陆续走进深圳、淄博、西安等全国各地城市，通过对当地连锁药店的药师和店员开展应急救护专业培训，助力提升公众急救技能和急救素养，助力社会急救体系的完善。

社会急救是守护群众生命安全的一道重要防线，更是构建社会大急救体系的重要组成部分，是急重症病人生命救治的第一关。“学习急救技能，让人民群众能够自救互救是弘扬社会正能量、助力打造‘有温度的城市’的重要体现。”天津市胸科医院急诊科行政主任李春洁说，近年来，随着我国胸痛救治体系的日趋完善，人民群众的急性心肌梗死院内死亡率大幅下降。但是，根据相关数据显示，仍有很多心梗猝死的病例发生在医院外。这表明，社会急救体系的构建仍需进一步完善。此次“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目，聚焦药店店员的培训，这有助于完善社会急救体系。通过培训，能够以药店为依托，打造一个个胸痛救治点，让社会急救体系更完善，人民群众的生命更有保障。

“急救与我们每一个人都息息相关。”津药达仁堂零售事业部处方药线市场总监孙培楠介绍，作为国企老字号品牌，一直以来，津药达仁堂不断践行企业社会责任，秉承中医药传承创新，积极投身社会公益。在充分发挥中医药在心血管治疗领域的特色和优势方面，达仁堂一方面加强中医药产品创新研发，另一方面携手中国心血管联盟，依托已经搭建的胸痛救治网络，实现由全国联盟到省级联盟、由胸痛中心到胸痛救治单元的逐级赋能，为助力完善、高效的院前急救系统贡献力量。此次，通过“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目的开展，与社区连锁药店密切合作，提升药店店员急救服务能力。未来，达仁堂将携手全国各地连锁药店，为更多店员提供急救技能培训，建设院前急救最小单元，助力营造“人人学急救、人人会急救”的社会氛围。

“期待更多人能够在关键时刻伸出援手，用所学技能守护生命，传递爱心。”作为组织店员参与急救培训的单位代表，天津医药集团津一堂连锁股份有限公司党总支副书记、副总经理郭丽丽说，作为提供健康服务的社区场所，药店在为社会居民提供健康服务方面发挥着重要的作用。通过此次专业的急救培训，让每一个店员掌握相应的技能，对于提升药店健康服务能力意义重大。未来，津药津一堂将继续坚守企业精神和使命，不断提升自身药事服务能力，增强应急服务能力，提升门店在社区中的信任度和影响力，为天津市民提供更优质的服务。

据悉，在各地红十字会、急救中心等单位的专业支持下，“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目已陆续走进深圳、淄博、西安等全国各地城市，通过对当地连锁药店的药师和店员开展应急救护专业培训，助力提升公众急救技能和急救素养，助力社会急救体系的完善。