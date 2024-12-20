“健康科普辟谣平台”上线

新华社北京12月20日电（记者李恒、董瑞丰）国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋20日表示，国家卫生健康委专门在官网开设了“健康科普辟谣平台”，重点针对一些明显违背科学常识、夸大其词、移花接木的信息，定期辟谣。

在当天举行的国家卫生健康委新闻发布会上，米锋表示，公众如果发现了健康谣言，或者遇到无法辨别真伪的健康科普信息，可以注册登录该平台，提供相关信息线索，比如信息涉及的主题、所在平台、链接地址、涉及机构和人员所在地等，国家卫生健康委将组织力量进行核实并反馈。

当前互联网上有海量的健康科普信息，有的真真假假掺在一起，有的借科普名义“带货”。针对互联网上一些健康科普的乱象，国家卫生健康委一方面加强辟谣，另一方面持续加强优质健康科普供给。

米锋介绍，国家卫生健康委成立了国家健康科普专家库并定期更新，通过“时令节气与健康”等系列新闻发布会，邀请权威专家为公众分享科学规范的健康知识信息。

此外，国家健康科普资源库第一批新媒体账号已经发布，包括“健康中国”“中国中医”“中国疾控中心”“中国健康教育”“协和医生说”“四川大学华西医院”“人卫健康”“沪小康”等公众号，后续还将动态调整更新，公众可通过这些渠道获取权威健康科普信息。