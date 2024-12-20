中疾控：冬季呼吸道病原体具有地域性特征

人民网北京12月20日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，中国工程院院士、中国疾病预防控制中心研究员徐建国介绍，冬季是呼吸道疾病的高发季节，呼吸道传染病发病率约是其他季节的二至三倍。近年来，我国检测多种病原体的能力大幅度提高，根据目前数据看，大约有三十多种病原体可引起呼吸道感染。其中有十几种较常见，如流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、肺炎支原体、新冠病毒等都是当下主要流行的病原体。他指出，由于气候、温度等因素影响，冬季呼吸道病原体也表现出地域特征，南方省份以鼻病毒、流感病毒、副流感病毒等为主，北方省份以肺炎支原体、鼻病毒、腺病毒等为主。

“虽然冬季呼吸道传染病可以表现出多病原体和地域性的差异，但常用的个体防控措施可以发挥较好的预防作用，比如加强身体锻炼、注意个人卫生习惯、消毒通风优化室内环境等。”徐建国强调，接种疫苗对老人和儿童是非常重要的预防措施。校园聚集性感染以及其引发的后续社区传播是冬季呼吸道传染病的主要传播模式之一。因此，加强校园防控、避免校园聚集性感染是冬季呼吸道传染病防控的关键。