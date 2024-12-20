研新药、抓协作、盯全程 多维提升癌症领域防治水平

2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流近日在北京举行。多位来自肿瘤防治领域的专家，围绕肿瘤创新药研发、肿瘤疾病管理、多学科诊疗等话题进行探讨。专家们建议，应推动本土创新药物研发加速提质，提升药物可及性，加强医生的多学科诊疗能力，实现肿瘤防治水平同质化，多环节协同推进癌症全病程管理，以全面提高患者的生命质量。

“近年来，随着科学技术与医学的融合发展，从分子靶向药物到免疫细胞治疗，我国多款癌症原研创新药相继问世，为患者带来福音。”郑州大学第一附属医院原副院长宋永平认为，临床医生要成为新药创新的主力军，一方面要积极与科研院所和药企合作加强创新药物的研发；另一方面要加快新药临床试验的步伐，让创新药物尽早上市。他呼吁各地重视创新药的发展，加强医疗机构与制药企业合作，促进本土创新药研发走上“快车道”，为创新药物的临床应用按下“快进键”，让更多患者受益。

治疗癌症需要多学科紧密配合，针对如何增强专业医生的多学科诊疗能力问题，中国科学技术大学附属第一医西区副院长高劲提出四点建议：“一是健全多学科的管理制度，规范诊疗流程，多领域拓宽医生专业视角；二是通过提供跨学科的教育和培训，拓宽医生的知识面，进而更好为患者提供更加精确有效的诊疗措施；三是遵循诊疗指南和规范并将之贯穿到诊断、治疗、随访整个治疗过程中，达到同质化的诊疗水平；四是加强对临床医生进行科研培训，通过科学研究、解决临床中发现的问题，提高医生的诊疗水平。”

河南省肿瘤医院乳腺诊疗中心副主任闫敏以乳腺癌为例，分享了乳腺癌患者的全生命周期管理：“筛查环节的意义在于及早发现疾病，进而实现早诊断、早治疗，提高治愈率；诊断环节需要进行病理诊断，还要为疾病分期、分型，从而制定个体化的诊疗模式；治疗环节分为可手术患者治疗和转移性疾病治疗，前者以乳腺外科专家为主导，后者以乳腺内科专家为主导的多学科专家协同合作。可手术患者治疗目标是争取最大可能获得治愈；术后需定期复查，可能出现的复发转移能及早发现，有利于治疗；对复发转移患者治疗目标是尽最大可能实现有生活质量的长期生存。”

现场，专家们呼吁社会更多关注癌症防治领域的发展，多层面助力癌症各学科建设，也希望医务人员持续加强理论学习，掌握精湛诊治技术，将理论与临床实践相结合，助力提升我国癌症诊疗水平，为患者带去健康福祉。