冬至：一年中最后的进补时机 推荐6款养生食疗方

12月21日，是二十四节气中的第二十二个节气——冬至。冬至当天，北半球昼最短、夜最长，这天之后，白昼逐渐变长，阳气初生。冬至是“冬令进补”的最佳时节，民间有“冬令进补，来年打虎”的说法。冬至时节进补养生有哪些好食材？为您推荐以下几款养生食疗方。

当归羊肉汤

材料：当归30克、生姜30克、羊肉500克。

做法：当归、生姜清水洗净顺切大片备用，羊肉剔去筋膜，洗净切块，入沸水锅内焯去血水，捞出晾凉备用；砂锅内放入适量清水，将羊肉下入锅内，再下当归和姜片，在武火（大火）上烧沸后，打去浮沫，改用文火（小火）炖1.5小时至羊肉熟烂为止。

功效：温中、补血、散寒。

羊肉萝卜汤

材料：白萝卜、红萝卜各200克，羊肉250克，生姜、料酒、食盐适量。

做法：白萝卜、红萝卜去皮洗净切块。羊肉洗净切块，并于沸水中焯去血水备用。锅中放入清水，大火煮沸后放入羊肉、生姜、料酒，小火炖至6成熟后加入萝卜，等羊肉焖至烂熟，调入食盐即可。

功效：益气补虚，温胃补肾。

黄芪鲫鱼汤

材料：鲫鱼1条，黄芪20克左右，莲藕、胡萝卜适量。

做法：将鲫鱼洗净，沥干；黄芪、莲藕洗净，胡萝卜去皮，切块待用；锅内倒油烧至六成热，放鲫鱼煎至两面金黄，再放姜片煸香；烹入黄酒，倒适量清汤，放黄芪、红枣、莲藕大火烧开，小火慢煲1小时；将胡萝卜放入锅中，继续用小火煲15分钟，调味即可。

功效：补气血、温脾胃。

莲子猪肚汤

材料：生猪肚1只，莲子10克，红枣5粒，生姜5片，葱花适量。

做法：猪肚用盐、面粉加清水抓洗干净，焯水。将焯好后的猪肚切丝，砂锅倒入少许油，倒入姜片翻炒后加入猪肚丝炒5分钟。砂锅里倒入适量开水，放入莲子、红枣，大火煮沸后转小火炖煮60分钟至汤色奶白。放适量盐、白胡椒粉调味，再煮3分钟，放入葱花，关火，喝汤吃肉。

功效：健脾益胃、补虚益气。

红枣枸杞茶

材料：红枣25克、枸杞10克。

做法：红枣（去核）与枸杞加入适量清水煎煮。

功效：健脾补肾，补血安神。

银耳百合枸杞羹

材料：银耳、百合各20克，枸杞10克，蜂蜜适量。

做法：银耳、百合、枸杞加适量水，用文火煮成浓汁后加入蜂蜜，再煮5分钟即可。

功效：滋阴生津、滋补肝肾。

冬至时节，气候寒冷，饮食调养也当养“藏”，当以补阳、补精、补肾为主。适当进补可提高机体抗病能力，并能最大限度地贮存精华物质，为阳气升发做好充足准备，也为来年的健康打下坚实的基础。

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