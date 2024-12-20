专家提醒：呼吸道疾病高发期不可盲目用抗菌或抗病毒药物

新华社杭州12月19日电（记者黄筱）入冬后，呼吸道疾病发病率升高，杭州多家医院肺炎患儿明显增多。国家儿童健康与疾病临床医学研究中心、浙江大学医学院附属儿童医院呼吸内科主任医师祝国红表示，在呼吸道感染的高发季节，儿童容易同时合并多种病原体感染，家长不可仅凭症状、经验盲目给孩子使用抗菌或抗病毒药物。

从浙大儿院儿科近期的病原学检测来看，最主要的致病呼吸道病原体还是集中在肺炎支原体、鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、副流感病毒等。感染后的症状比较类似，大多都会出现咳嗽、咽痛、发热、鼻塞、流涕、打喷嚏等呼吸道症状。

虽然不同种类的病原体有不同特点，但家长很难从孩子的症状上准确识别，仅凭肉眼分辨太过冒险。“判断出哪种病原体是‘主犯’，需要医生根据查体、病原学检测结果、所在地区病原体流行情况等综合分析。”祝国红说。

“除部分引起下呼吸道感染，一般来说，只要对症用药、适当多喝水、多休息就能安然度过感染阶段。”祝国红特别提醒家长，要遵医嘱用药，避免滥用抗菌或抗病毒药物，目前还没有哪一种药物对所有病原体都有效。大部分感染以病毒感染为主，抗菌药物对病毒感染无效，不建议家长盲目过早使用阿奇霉素、头孢类等抗生素。

想要避免感染，专家认为还是不能忘记“老几样”，如孩子外出尽量戴好口罩；少去人多的地方，回家勤洗手；容易反复呼吸道感染的孩子，要根据气温变化及时添加衣物，等到户外没有风的时候，多带孩子出去晒晒太阳；疫苗接种仍是预防流感的最有效手段。