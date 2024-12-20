感冒后出现心脏不适？留意心肌炎发出的信号

人体免疫力下降后，病毒就会乘虚而入，侵入上呼吸道，就是我们常说的“感冒”。若此时继续劳累，比如，熬夜加班、剧烈运动、持续紧张、从事重体力劳动，诱发病毒性心肌炎的风险就会大大增加。心肌炎的症状有哪些？如何预防？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京安贞医院瓣膜与房颤外科中心副主任医师白辰。

白辰介绍，心肌炎是指心肌细胞受到损害，引起局限性的或弥漫性的病变。在所有的心肌炎里，病毒性心肌炎占了大部分，致病病毒包括流感及副流感病毒、细小病毒、肠道病毒、腺病毒等，其中比较常见的是肠道病毒和腺病毒。这些病毒在流经心脏时，有可能直接侵犯、攻击心肌细胞，造成损害。此外，其他病原体感染也会导致心肌炎，包括支原体感染、真菌感染等，感染相关的心肌炎统称为感染性心肌炎。

“轻型心肌炎的症状与常见的急性上呼吸道感染症状相似，如轻度乏力、胸闷、胸痛等，很容易被忽视。中重型心肌炎患者的症状多为极度乏力、呼吸困难、腹痛、呕吐、肌肉压痛等，部分患者还会出现下肢水肿、无法躺平端坐呼吸。这些可能是心力衰竭的迹象，危险性极高，需要引起高度关注。”白辰表示，虽然病毒侵犯心脏的情况并不常见，但感冒后若出现心脏不适等情况，切勿擅自服药治疗，应立即到医院排查原因。

对于心肌炎的治疗，白辰强调，休息是心肌炎患者恢复的重要条件。在感染急性期，患者应尽可能多休息，以调动免疫系统抵抗病原体，完成修复。在此期间，不建议进行任何运动。感染后期，症状有所减轻时，也需要注意休息，最好休息1至3个月。症状完全消失后，患者可逐步恢复工作与正常生活，但仍应注意不要劳累，1年内不进行体力劳动与剧烈运动。

如何预防心肌炎？白辰指出，降低感染风险是关键。在呼吸道传染病高发季节，应做好防护措施，如佩戴口罩、勤洗手等，避免接触各种感染源。同时，注意保暖避寒，增强身体免疫力。若不慎感染病毒或其他病原体，在康复期间一定要保证营养和休息，保持良好生活方式和心情。此外，了解心肌炎的常见症状，及时发现、及时治疗，也是避免重症风险的重要措施。