第三代社保卡有何变化？

10月30日，北京启动第三代社保卡集中换发工作，将分阶段、分人群、分批次推进换发。那么，什么是第三代社保卡？有哪些新变化、新功能？如不换卡会有何影响？记者采访了人力资源社会保障部信息中心有关负责人。

据介绍，根据国家密码管理要求、芯片技术发展趋势，以及“一卡通”发展需要，2017年，人力资源社会保障部与人民银行联合推进第三代社保卡试点工作，2020年，全面启动第三代社保卡推广应用。截至2024年10月底，全国社保卡持卡人数达13.87亿人，社保卡普及率达98.4%，其中第三代社保卡累计持卡人数4.87亿人，全国所有省份均已发行第三代社保卡。

据了解，第三代社保卡采用了最新的国产密码算法，并在芯片中增加数字证书（CA）、生物特征等，进一步提升了安全性、便捷性，不但可以提供网络身份识别等功能，还能支持更多用卡场景，如交通出行、旅游等。

更换第三代社保卡有哪些途径？在线下，居民可通过社保卡管理服务机构网点、社保卡服务银行网点办理换领第三代社保卡。在线上，全国社保卡申领补换等“跨省通办”服务也已开通，异地居住群众可通过国家政务服务平台、电子社保卡、掌上12333手机应用程序等渠道申请换领，线上提交申请，卡片邮寄到家。

不换第三代社保卡会有哪些影响？人社部门提示，对于新发卡、第二代社保卡到期换卡，以及第二代社保卡丢失、损坏或者其他情况需要换卡的，居民均应申领第三代社保卡。如第二代社保卡到期后未及时换领第三代社保卡，社保卡的社会保障功能仍可正常使用，但银行账户使用可能会因银行卡安全管理要求受到一定影响。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 20 版）