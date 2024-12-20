反食物浪费 聚全民合力

不久前，中办、国办印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》，致力推动形成切实管用的粮食和食物节约长效机制。本期大家谈刊发3篇来稿，围绕反食品浪费谈思考、话举措、聚共识。

——编 者

倡导餐饮新“食”尚

王云娜

广东广州白云区龙归街道，一家农庄推出小份菜、半份菜，颇受欢迎，营业额不降反增。菜品减量降价、引导适量点餐……近年来，广州不少餐饮企业出新招妙招，既为顾客省钱，也减少了浪费，引领了厉行节约的风尚。

倡导“光盘”、拒绝“剩宴”，餐饮行业责无旁贷，大有可为。餐饮企业和行业协会不妨创新方式，倡导新“食”尚。比如，顺应“一人餐”需求，推出更多小规格的菜品；在菜单上补充标注每样菜品的建议用餐人数等信息，为点餐提供更精准的参考；不设置最低消费额，避免超量点餐造成浪费。压实经营主体责任，紧盯各个环节，才能推动形成文明就餐、拒绝浪费的良好风气。

行业自律之外，也需要强有力的监督。政府部门应加强对餐饮企业的监督检查，对违反有关法律法规的企业予以处罚，并责令改正。同时，要畅通投诉渠道，健全消费者反馈机制，推动形成人人有责、人人监督的良好氛围。自律和他律相结合，有助于推动餐桌文化展现新气象。

（作者为本报广东分社记者）

上好节约教育课

史 强

民以食为天，食以粮为先。节约粮食不仅是一种美德，更关乎国家粮食安全。尤应看到，我国粮食供求长期处于紧平衡态势，必须始终绷紧节约这根弦，任何时候都浪费不得、挥霍不得。

学校是教书育人的重要场所，也是培养节约习惯、减少浪费行为的重要阵地，应把节约教育融入教育教学、校园生活的全过程各方面，让青年学生养成良好习惯。比如，抓住世界粮食日、全国粮食安全宣传周等时间节点，开展思政教育、国情教育，让节俭观念入耳入脑，见之于行动；通过课堂教学、邀请专家定期开展讲座、举行节粮爱粮征文比赛和图片展示等，促使学生成为坚定的行动派、实践者，有力的倡导者、推动者。

减少浪费，也要从供给端发力。一方面，通过精细化管理、提升菜品质量等方式，从源头上减少浪费。另一方面，高校学生来源广泛，饭菜应尽量多元化，更好满足不同地域学生需求，避免因饮食习惯、口味差异造成浪费。

（作者为西南林业大学教师）

把牢节俭“思想关”

王晓河

当下社会上，大吃大喝、讲排场、摆阔气、要面子等挥霍浪费现象依然存在。一些聚会、家宴、婚宴等仍有攀比之风，宁愿剩也不能显得抠，忍痛糟蹋也不能小气。这种错误观念是导致浪费的重要原因。提升全民节粮意识，要扭住思想根子问题，时时讲、处处讲，推动移风易俗。

节约粮食牵涉家家户户，发力点在生活习惯的养成上。必须提高尽责意识，摒弃与我无关等想法。对粮食安全始终要有危机感，“浪费一点不算啥、不要紧”等思想万万要不得。就家庭而言，采购时要做好计划、按需购入，避免食品多买久放变质变味、吃一半扔一半等情况。餐桌文化应以适宜、适量为准，养成习惯，不开浪费口子。

勤俭节约是弘扬社会主义核心价值观的题中应有之义，是践行绿色生活方式的内在要求。我们要形成以“光盘”为荣、以浪费为耻的高度自觉。当人人都能自觉坚守、践行勤俭节约的生活观、消费观，社会精神文明程度将进一步提升。

（作者为河北省石家庄市市民）

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 05 版）