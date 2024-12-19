直播预告：发生出血，血友病患者应该怎么办

血友病是一种罕见病，是凝血因子基因缺陷引起的X连锁隐性遗传性、出血性疾病，通常女性携带、男性发病。如果不能获得规范治疗，会有很高的致残和致死率。

12月23日（周一）16:00-17:00，新疆血液病研究所喀什分所所长，喀什地区第一人民医院疏附广州新城院区执行副院长，新疆医学会第五届血液学专委会副主委，喀什地区医学会第二届血液专委会主委艾克拜尔·阿布都热衣木做客“人民好医生”直播间，深入探讨发生出血后，血友病患者应该如何正确处置等问题。

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