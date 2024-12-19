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国家药监局批准注册276个医疗器械产品

2024年12月19日15:07 来源：人民网

人民网北京12月19日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，2024年11月，国家药监局共批准注册医疗器械产品276个。

其中，境内第三类医疗器械产品235个，进口第三类医疗器械产品17个，进口第二类医疗器械产品23个，港澳台医疗器械产品1个。

2024年11月批准注册医疗器械产品目录

(责编：孙红丽、高雷)




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