直播预告：糖尿病科学管理与治疗新动向

随着饮食习惯与生活方式的变迁，我国的糖尿病患病率也迅速增加。根据国际糖尿病联盟新发布的数据，截至2021 年，中国20-79岁人群中糖尿病患病率为10.6%，总体糖尿病的年龄标准化发病率、患病率和伤残调整生命年都呈现上升趋势。

在生活中，哪些行为习惯可能会加重糖尿病？可以从哪些方面进行糖尿病疾病管理？当前有哪些新的治疗理念？12月19日10:00-11:00，中国医学科学院北京协和医院内分泌科主任医师肖新华将做客“人民好医生”直播间，就糖尿病日常管理的相关话题进行分享，欢迎大家准时收看。

专家介绍：

肖新华，北京协和医院内分泌科主任医师。

中国研究型医院学会糖尿病学专委会主任委员，中华医学会糖尿病学分会常委兼副秘书长，糖尿病营养学组组长。中国老年保健协会糖尿病分会会长；北京医学会糖尿病分会候任主任委员；中国代谢病防治协同创新平台副理事长；中国中西医结合学会内分泌专业委员会副主任委员。

任国家科技奖评审专家，国家自然基金评审专家，北京市科学技术奖励评审专家。

擅长疾病：糖尿病发病机制及早期防治，特殊糖代谢异常分子遗传学研究。

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