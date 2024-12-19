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健康“医”点通

女性经期健康不容忽视 科学认识这些误区

陈子源

2024年12月19日09:22 来源：人民网

对于女性来说，月经期是身体处于较特殊状态的时候，其健康状况不仅关乎当前的舒适感受，更与长远的身体健康紧密相连。为此，人民网采访了上海市第一妇婴保健院辅助生殖科副主任医师王玉玲，详细向大众介绍了一些常有的月经期认知误区，帮助女性更好度过这一特殊时期。

(责编：王震、高雷)




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