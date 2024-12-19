女性经期健康不容忽视 科学认识这些误区

对于女性来说，月经期是身体处于较特殊状态的时候，其健康状况不仅关乎当前的舒适感受，更与长远的身体健康紧密相连。为此，人民网采访了上海市第一妇婴保健院辅助生殖科副主任医师王玉玲，详细向大众介绍了一些常有的月经期认知误区，帮助女性更好度过这一特殊时期。