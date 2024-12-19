为了亿万个家庭的“真便利”——医保个账跨省共济落地见闻

打开“国家医保服务平台”APP，在江苏省苏州市工作的王先生开通医保钱包，向居住在河南省信阳市的父亲转了一笔钱。

“通过职工医保个人账户跨省共济，父母在老家可以用我医保卡里面的钱，我也能多尽点孝心。”王先生的父亲年过七旬，日常慢性病药物开销不小，医保跨省共济，让他们父子俩可以共用一个账户的余额。

苏州市医保局工作人员介绍，此前，职工医保个人账户已实现省内共济，但如果和家人不在同一个省份参保，就无法实现共济，而医保个账跨省共济解决了这个问题。

当前，我国跨省流动人口数约1.5亿。随着医保个账跨省共济的推行，职工医保参保人可以通过医保钱包功能，将个人账户上的富余资金转给身在外省的家人，既可以用于其看病就医，也可以用于支付其参加居民医保的个人缴费费用。

“医保钱包转账很方便，就像微信转账一样，母亲立刻就收到钱了。”近期，在河北省承德市工作的齐女士通过医保钱包向在山东省青岛市的母亲转了一笔钱，用于母亲的居民医保缴费。

河北省医保局提供的最新数据显示，自2024年11月15日医保钱包上线运行以来，河北参保人向外省参保人转账211人次，转出金额92710.01元。河北参保人使用医保钱包缴纳城乡居民医疗保险费用88人次，缴费金额共计35430元。

目前，河北、江苏、四川等9个省份31个统筹区均已开通医保钱包，实现了个账跨省共济。全国性的个账跨省共济计划将于2025年实现。

国家医保局有关负责人介绍，2023年全国医保个人账户年收入及支出均超6000亿元，当年医保个人账户结存累计约1.4万亿元。医保个人账户使用范围的扩大，将进一步盘活个人账户“沉睡”资金，丰富资金的使用主体，惠及更广大人民群众的身体健康。

“这项工作涉及3亿多职工医保参保人员和近10亿居民医保参保人员，规模巨大。”国家医保局副局长黄华波说：“我们的目标是一个都不能少，为了亿万个家庭的‘真便利’。”（记者徐鹏航、秦婧、朱筱）