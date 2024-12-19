纳米技术清洁系统能去除有机肥异味

科技日报首尔12月17日电 （记者薛严）韩国建设技术研究院17日宣布，他们开发出一种基于纳米技术的清洁系统，可以解决有关畜禽废弃物有机肥料生产带来的异味。

韩国目前约有1500处正在运营的畜禽废弃物有机肥生产设施，这些设施中微颗粒和氨气产生的气味经常遭到投诉。为解决畜禽粪便恶臭问题，韩国环境部于2019年5月修订《空气质量保全法施行细则》，要求堆肥、有机肥生产设施需申报为大气污染物排放设施，并设定氨氮排放标准至 30ppm以下。但大多数畜牧设施由于资金不足，难以利用化学清洁系统解决气味问题。

此次团队开发的基于纳米技术的清洁系统，可以有效减少畜禽肥生产设施排放的氨和微颗粒。该技术通过在现有清洁系统中应用纳米乳胶装置，提高了微颗粒和气味的收集效率，氨去除率超过90%，清洗水更换周期超过45天。

该清洁系统的安装成本比现有设施高出约4000万韩元，但清洁废水成本降低了60%，化学品成本降低了30%，每年减少了约1亿韩元的维护成本。除畜牧业以外，此次开发的纳米清洁系统还可应用于多种工业领域，包括安装在12000多个污水处理厂的洗涤塔，未来还可覆盖2万多家普通工厂。