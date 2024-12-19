“星星的孩子”绘出“文明的心光”

12月4日晚，国际奥林匹克艺术委员会在法国巴黎埃菲尔铁塔的空中大厅举办了2024年度盛典。盛典以“美将拯救世界”为主题，旨在通过艺术的力量，探索和推动人类社会的进步与和谐。鲁迅文化基金会的“一万个太阳”公益项目应邀展出中国孤独症学生油画系列作品，展现中华文明之美。

“文明的心光”是该公益项目的重要主题，其溯源中华文明的轨迹，以良渚文明、三星堆、汉画像、敦煌壁画等中华文明瑰宝审美为研究和创作方向，邀请中国孤独症学生以绘画艺术的形式展开创作。这群“星星的孩子”天性纯净，将古老的中华文明多姿多彩地展现在画笔之下——

位于中国西北部的敦煌，是古代丝绸之路上的一个重要枢纽。彼时，敦煌不仅是商贸交流中心，也是文明对话的关键节点。2019年，在鲁迅文化基金公益项目支持下，多位浙江杭州孤独症学生前往敦煌莫高窟研学，并在敦煌画院举办画展。回来后，其中一位学生创作了名为《敦煌菩萨像》的油画。

龙在中国文化中占据着重要地位，被誉为吉祥、力量与智慧的象征。在中国传统节日如春节、端午节，舞龙和龙舟赛等庆祝活动十分普遍。2024年是中国龙年，油画《中国龙》在公益项目发起的“共画‘中国龙’”邀约下创作而成，表现了龙舟赛时在风浪中昂起的龙头。

汉画像石是中国汉代一种独特的艺术形式，反映了当时社会生活、宗教信仰及神话传说等多个方面。它们不仅是研究中国历史的宝贵资料，也是中国早期美术史的重要组成部分。西王母是汉画像石中经常出现的题材，油画《汉画像石——爱吃鱼的西王母》为这位女神披上五彩缤纷的衣服，还点缀了一条喜气的鱼。

京剧是中国最具代表性的传统戏曲之一，它不仅以优美的唱腔、精湛的表演著称，还以丰富多彩的脸谱艺术吸引了很多观众。不同颜色的京剧脸谱代表不同的角色类型，例如，红色脸谱通常代表忠诚勇敢的人物，黑色脸谱多用于正直刚毅的角色，白色脸谱往往用来表现奸诈狡猾之人。油画《中国京剧》通过细腻的笔触和鲜艳的色彩，表现了京剧脸谱的独特魅力。

三星堆遗址位于四川省广汉市，是古蜀文明的重要遗迹。考古学家在这里发现了大量青铜器、玉器、象牙制品等珍贵文物，其中最引人注目的是那些造型奇特、工艺精湛的青铜面具和雕像。《三星堆面首》是一幅基于三星堆遗址出土文物而创作的油画。在这幅作品中，一个巨大的青铜面具占据了整个画面的主要部分，面具五官夸张且富有表现力，眼部深邃，嘴巴微张，似乎在诉说着过去久远的故事。

年度盛典主办方表示，艺术奥林匹克的一个显著特点就是它汇聚起全球艺术家，大家都平等地参与奥林匹克艺术盛会，共享艺术之光。本次展览也体现了这一点。

活动上，国际奥林匹克艺术委员会创始主席马克·维埃尔授予鲁迅文化基金会会长周令飞“奥林匹克艺术荣誉慈善家”证书，表彰其20余年来对中国公益文化所作的贡献。