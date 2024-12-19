注意元旦、春节假期安全出行

本报电（张舟）元旦、春节等节日假期将至，日前，中国驻瑞典大使馆发布平安出行提醒，特别关注以下事项：

做好行前准备。详细了解瑞典有关出入境政策，确保个人护照、签证合法有效，特别注意实际行程应与申请签证时所提供行程相符，避免因证件问题入出境受阻。出发前，将行程、同行者等信息告知亲友。在瑞期间，遵守瑞典法律法规和公共秩序，注意言行举止文明；与亲友保持通讯畅通，避免出现人为失踪失联。

妥存个人财物。近期，使馆已接到多起中国公民报案，反映在瑞旅游期间背包被盗，造成财物和证件丢失，影响后续行程安排。请避免携带大量现金出行，护照、现金和信用卡等分开妥放，钱财和贵重物品切勿外露。在酒店大堂、餐厅、便利店、步行街等人流量密集场所需留意身边情况，确保财物在视线范围内。勿将贵重物品留在车内，下车请锁好车门和后备箱。

注意交通安全。瑞典已进入严冬季节，白天短、气温低、雪量大、道路滑，出行前请详细了解天气状况，做好防风、防寒、防雪准备，尽量避免夜间单独出行或在恶劣天气条件下出行。如需驾车出游，请务必按照当地要求使用冬胎，小心谨慎驾驶，切忌疲劳、超速、酒后驾车。

如遭遇突发事件，首先确保人身安全，稳妥冷静处置应对，及时联系有关方面寻求帮助。