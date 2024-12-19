江泽飞：创新技术锻造人才 为乳腺癌诊疗事业助力赋能

2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流近日在北京举行。作为金山茶花计划乳腺癌领域首席专家，中国临床肿瘤学会候任理事长、中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞介绍说，乳腺癌是威胁女性健康和生命安全的主要癌种，医学界对于乳腺癌的斗争也从未止步，从分类治疗到分层治疗，乳腺癌防治领域近年来取得多项突破，秉持着“晚期病人不放弃、早期病人不懈怠”的原则，进而帮助晚期患者提高生命质量，为早期病人带去疾病治愈的可能。

江泽飞于2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流上分享观点。

随着医药创新与医疗技术的不断发展，乳腺癌诊疗从单一化疗逐渐向联合免疫类临床推进。江泽飞谈到，在这些持续涌现的新成果中，既有国际的先进药物，也不乏国内优秀的原研产品。近年来，我国乳腺癌药物研发更加聚焦探索适合中国患者的免疫诊疗策略，这其中的进展与突破，展现了中国乳腺癌临床实践方面的潜力与希望，也为我国乳腺癌患者带来更多治疗选择，最终帮助患者康复持续获益。

“人才队伍的培养是展现乳腺癌诊疗进步的重要方面之一，领域内的中青年医生为乳腺癌领域防治事业创造了许多新亮点。”江泽飞鼓励乳腺癌领域中青年医生修医德、行仁术，在乳腺癌临床、科研等方面持续深耕、勇于创新，为加速科研成果临床转化、提升乳腺癌诊疗水平助力赋能。