周利群：泌尿系统肿瘤诊疗不断优化 患者获益再提升

2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流近日在北京举行。北京大学泌尿外科研究所所长、北京大学医学部泌尿外科学系主任周利群分享说，在泌尿系统肿瘤诊疗领域，微创外科、远程外科免疫治疗等一系列振奋人心的突破与优化，为患者带来了全新获益。

周利群线上分享泌尿肿瘤领域的学科进展。

“近年来，泌尿肿瘤诊疗迎来突飞猛进的发展。特别是免疫治疗在临床治疗中的进一步应用，新的联合疗法的不断拓展应用，均延长了患者的生存周期。”周利群说，如今中国专家团队的研究成果已经在《欧洲泌尿外科》等泌尿外科领域的“黄金杂志”上发表，这意味着我国的泌尿外科科技成果得到了世界同仁的广泛认可。

“科学与技术的结合，意味着泌尿外科远程手术的领域未来已来，泌尿肿瘤诊疗事业将取得更大的进步。”周利群说，远程外科是全球医疗合作的重要里程碑，预示着外科手术将不再受限于地理空间，优质医疗资源得以更广泛地分享。实践中发现，我国专家团队正深刻地参与到外科手术步入全球化、智能化时代的进程中，为提高全球医疗服务水平做着贡献。

关于泌尿系统肿瘤当前及未来的重点课题，周利群提到了尿路上皮癌临床研究的陆续披露、膀胱癌保膀胱治疗多学科诊治协作等多个方面。“未来期待更多、更成熟的研究数据得到发表、公布，为更多的患者提供治疗选择，提升其生存、生活质量。”周利群说。