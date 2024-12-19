朱军：淋巴瘤领域创新频出 规范化诊疗进入新时代

2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流近日在北京举行。北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军分享说，近年来，中国在血液淋巴肿瘤领域发出的创新声音越来越多，淋巴瘤领域新药频出、免疫检查点抑制剂应用不断有新尝试，规范化诊疗进入新时代。

朱军于2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流上分享观点。

朱军说，不少发展数据表明，我国获批临床新药的速度呈明显增快趋势，中国学者在肿瘤领域的对外交流及合作也逐步加强。“正如今年召开的国际血液学年会上，中国学者在新药研发、成果转化研究方面的课题都与国外专家进行了深入探讨，中国血液淋巴瘤的高质量发展也得到了更为广泛的认可和关注”。

“当前，中国免疫检查点抑制剂上市速度及在市场运用的数量已经较为领先，这一治疗方式也已经进入医保，使得我国患者的可及性明显提高，不同的瘤种、癌肿的诊疗均开展了很多新的尝试。”朱军说，现阶段，中国自主研发的双抗也在不断进行新的开拓性临床试验，未来相继将会上市。双抗的上市及应用，有助于肿瘤治疗走出一条无化疗的、创新的免疫靶向精准治疗之路。

“随着淋巴瘤创新药研发进入百花齐放阶段，我们期待更多、更完善的免疫靶向精准治疗方案出现，使更多的淋巴瘤患者得到治疗、治愈。”朱军说。