沈琳：做深研究突出“精准” 助推消化系统肿瘤临床诊疗再上新阶

12月15日，2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流在北京举行。作为金山茶花计划食管癌、胃癌领域首席专家，北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳在分享观点时谈到，随着我国消化系统肿瘤治疗快速发展，相关临床研究向深向实开展，胃癌和食管癌的免疫治疗都取得了重要的进展，“这背后离不开领域内中青年医生发挥的‘骨干’作用，他们从临床实践出发，深入科研一线，不断探索‘改变临床实践的好研究’，努力推动胃癌和食管癌诊疗向‘新’迈进”。

沈琳现场分享了食管癌和胃癌领域的学科进展。

据沈琳介绍，近年来，消化系统肿瘤在治疗方面取得了不少新进展，“免疫治疗联合化疗在食管癌和胃癌的临床应用，为消化道肿瘤防治带来机遇，不仅进一步提升了患者生存质量，同时针对突变靶点的创新诊疗方案也让疾病治疗更加精准”。

结合胃、食管等消化系统器官在人体内所处环境的复杂性和功能上的差异性，沈琳认为，这为消化系统肿瘤的治疗和临床研究带来挑战，但也为探索精准治疗增加动力。“随着消化系统肿瘤精准治疗研究的不断深入，在国内创新药企的支持下，相关临床试验陆续开展，精准靶向研究成果接连落地，为应对复杂的病情病况丰富了临床手段，从而更好满足胃癌和食管癌患者的治疗需求”。

“希望消化系统肿瘤防治领域每一位中青年医生，都能锚定临床研究前沿，将基础研究做精做深做实，积极贡献临床经验，在诊疗实践方面持续发挥作用，助力癌症‘早筛 早诊 早治’工作的切实推动。”沈琳说。