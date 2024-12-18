吴一龙：临床研究力量将为改变肺癌临床实践提供助力

12月15日，2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流于北京举行。作为金山茶花计划肺癌领域首席专家，广东省人民医院首席专家、广东省医师协会会长吴一龙介绍说，来自中国的临床研究力量和创新药物，将为改变肺癌领域临床实践提供强大助力，并带来更多临床选择和患者获益。

吴一龙于2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流上分享观点。

“肺癌治疗是在与标准治疗不断比较中更新迭代，‘比较’是临床研究的灵魂。”吴一龙认为，近年来，肺癌诊疗技术的高速发展对贯彻早筛早诊早治、提升患者生存期和生活质量起到了积极作用。其中，临床科研作为推动医学水平发展的重要力量和基本依据，更需要“从临床需求出发”和“以病人为原则”为导向，不断寻找新的治疗手段，满足临床未尽需求，让患者最终受益。

“随着本土临床科研力量的不断壮大，相信肺癌‘慢病化’和国内肺癌患者战胜肺癌也将有更多有效的选择。”吴一龙分享了2024年肺癌领域的四个科研成果，并表示肺癌“慢病化”时代即将来临。

“在肺癌诊疗的创新之路上，中国学者有力推动了肺癌研究的进展。”吴一龙说，相信来自中国的临床研究力量和创新药物，将为改变肺癌领域临床实践提供强大助力，并带来更多临床选择和患者获益。