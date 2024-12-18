樊嘉：临床肿瘤研究要形成创新性和突破性成果

12月15日，2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流于北京举行。作为金山茶花计划肝胆肿瘤领域首席专家，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院名誉院长樊嘉提出，临床肿瘤研究也离不开新的科学研究范式，要从数据中发现、从实验中验证猜想，然后对生命和疾病形成新的判断和诊疗策略，并进一步形成创新性、突破性的研究成果。

樊嘉线上分享肝胆肿瘤领域的学科进展。

樊嘉将研究成果定义为两方面，一方面是“从0到1”的突破性研究，另一方面是“从1到100”的渐进性研究。

“肿瘤变化非常快、复杂性非常强，所以如何开展肿瘤诊疗新的诊疗策略，并寻找一些免疫治疗新靶点，形成新的诊疗技术或药物，就需要‘从0到1’的突破性研究。”樊嘉表示，“从0到1”原创靶点的挖掘，要通过早期肝癌分子特征的变化，在早筛早检过程中尽早地发现肿瘤是否存在；挖掘一些新靶点形成新的药物，并通过中性粒细胞、B细胞等研究，提供化疗和免疫治疗密切相关的联合治疗策略。此外，还应以临床需求为导向，融合多种科学研究模式，推动成果的临床转化。

“‘从1到100’的创新联合策略，可通过探索免疫联合治疗新模式，将中晚期肝癌转化为可手术切除状态，然后还可以通过拓展肝癌新治疗靶点，形成新的优化药物，助力临床研究成果落地。”樊嘉说。