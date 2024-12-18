家门口的乡镇医院，如何帮助群众把更多病“看好”、把健康“管理”起来？记者来到江西南昌县向塘镇中心卫生院展开探访。

在向塘镇中心卫生院，患者做完CT检查，片子迅速通过系统传至县医院，最快十几分钟，诊断报告就能传回；县医院的专家每周固定时间与乡镇医生联合坐诊、查房；专家带领家庭医生开展慢病诊疗服务……

“乡镇医院忙起来了。”这是南昌县就医群众与乡镇医护人员的共同感受。“在这里看病方便、省事，而且几次病情加重时都在卫生院治好了。”在向塘镇中心卫生院就诊的患者李恒存说。

去年底，南昌县成立医疗健康集团，对县、镇医疗机构实行行政、人事、业务、药械、公卫、绩效、信息和财务协同管理，推动紧密型县域医共体有效“联”起来，越来越多的群众走进乡镇医院就诊。

从县级医院医师派驻乡镇卫生院联合坐诊，固定服务周期，到建立信息网实现“云诊断”、检查结果互认，开展远程会诊、移动查房……南昌县推动优质医疗资源沉下去，方便更多群众就医。

27分钟，这是向塘镇沙谭村村民李建明，病情危急之时，从向塘镇中心卫生院转入县人民医院所用的时间，也是转诊通道运转高效畅通的体现。

“对基层卫生院而言，要念好‘快’‘慢’两字诀。”向塘镇中心卫生院院长万先国说，“一方面解决群众突发疾病时的就医转诊，另一方面提升慢病管理水平。这既符合基层医疗机构的职责定位，也贴合基层群众的健康需求。”

南昌县在乡镇医院建立多级医疗机构联通的胸痛救治单元，南昌市首个胸痛救治单元便落在了向塘镇中心卫生院。同时，南昌县医疗健康集团成立慢病管理中心，从高危筛查到专人专档，精准化开展服务。

数据显示，截至今年11月底，向塘镇中心卫生院门诊人次较去年同期增长15.87%。门诊次均费用、住院次均费用、药占比，分别较去年同期下降9.73%、31.87%、23.29%。

不久后，这所乡镇卫生院将搬入环境更好与功能更优化的新院区。“届时，我们卫生院将辐射更大范围的乡村群众，成为一所乡镇的‘中心医院’。”万先国期待着。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 10 版）