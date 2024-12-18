提升基层健康养老服务能力

“刚来时，右半边身体不能动。现在右手不仅能活动了，还挺有劲儿。”看着老伴儿身体一天天恢复，路月坤觉得日子有盼头了。

87岁的路月坤是河北省邢台市巨鹿县人。3年前，老伴儿突发脑梗，导致半身不遂。去了多家医院，都说康复希望不大。在家照顾不专业，听邻居说县医院医养中心看护不错，去年10月，路月坤便将老伴儿送到巨鹿县医院医养中心，办了入住手续。“这里护理很专业，每天上午9点，医生来给她按摩、电疗，指导做康复训练，手、腿慢慢能活动了。”路月坤说，1年多来，在医护人员的精心看护下，老伴儿的精气神儿越来越好了。

“医养中心就是设在医院的养老床位。目前，200张床位已经住满，还增加了17张床位。”巨鹿县医院医养中心主任田月芬介绍，医养中心除了提供生活照料外，还提供护理、康复指导、治疗等医疗服务。长期以来，医疗机构与养老机构互相独立，养老院不便就医，医院无法养老，无形中增加了群众就医养老两头跑的烦恼。为解决这一问题，2016年起，河北省邢台市开启医办养改革，同时拓展养老院医疗服务。

“近几年，我们通过鼓励市县医院增设养老床位或老年医学科，引导专业养老机构增加医疗服务，不断推动实现‘医中有养、养中有医’。”邢台市卫健委党组书记、主任杨辉表示，除了市县两级，针对广大乡村地区，邢台将乡村养老机构、幸福院和乡镇卫生院、村卫生室建在一起，大力推行“医养一体、两院融合”模式，让群众进一个门能同时满足医疗和养老两种需求。

“在本地60岁及以上老人中，有3.34%属于失能、半失能老人。这部分老人居家养老虽有儿女陪伴，却少了专业照护。住在专门的医疗或养老机构，照护费用又特别高。”邢台市卫健委副主任刘君红介绍，针对这一情况，自2019年起，邢台市推出长期护理保险，通过建立“全民缴费+财政补贴+医保统筹基金+福彩公益金补助+社会捐助”五方共担的资金筹措机制，最大限度降低群众负担。

78岁的李恒春在清河县中心医院老年病科住了近9年的时间，在没参加长期护理保险之前，康复护理1个月要花费4500元左右。“参加长期护理保险后，每个月能报销2700元，个人只需要支付1800元。老人在这儿还有专人照料，医护人员实时掌握情况，一旦病情有变化，医院会立刻安排专业医生护士处理。”清河县中心医院老年病科主任顾翠英说。

“近两年，我们整合多部门力量，积极探索建立‘养共体’养老新模式，打造责任共同体、管理共同体和服务共同体，构建‘大养老’格局，大幅提升基层健康养老服务能力。”杨辉介绍，截至目前，全市53家二级以上综合医院开设老年医学科，227家养老机构设置卫生室和护理站提供医疗服务。全市110家乡镇卫生院和卫生室实现了“医养一体、两院融合”模式，569家农村幸福院有了医疗服务支持，3.4万人享受了长期护理保险待遇。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 14 版）