“横扫”南北！门急诊病例占10.8%！这种药有用但别乱吃

12日，中国疾病预防控制中心发布的《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2024年第49周）》显示：12月2日至8日，急性呼吸道传染病呈现持续上升趋势；其中流感病毒阳性率近期上升趋势明显，流感病毒门急诊流感样病例占比10.8%，远超其他病原体。

无论在南方省份还是北方省份，流感病毒成为门急诊流感样病例排名首位的病原体。

13日，北京市丰台中西医结合医院感染科主任王波表示，7日、8日起，流感患者有增多趋势，在所有呼吸道传染病中占比在10%左右。目前来医院就诊的流感患者中，中青年人群占比较多，尚无重症病例。

流感有哪些症状？有无特效药？如何预防？哪些人应接种流感疫苗？一起来看↓↓↓

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什么是流感？

流行性感冒，简称“流感”，分为甲、乙、丙、丁四型，是由流感病毒引起的一种传染性强、传播速度快的急性呼吸道传染病。

流感病毒主要通过飞沫传播，其次也可经口腔、鼻腔黏膜等直接或间接接触传播，比如手触碰被病毒污染的物品，再接触口鼻也可引起感染。

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流感和普通感冒有什么区别？

轻症流感常与普通感冒表现相似，但发热和全身症状更明显。

普通感冒以打喷嚏、鼻塞、流鼻涕、咳嗽为主，而流感全身症状较重。主要有以下三个明显特征：

高烧明显（38.9—40℃），短时间内体温快速上升；

疼痛明显（主要表现为头痛、咽痛、肌肉酸痛）；

疲劳乏力感明显。

多数人患病后表现为轻症，通常在一周左右自愈。但是，流感也可导致部分人，尤其是高危人群发生重症，甚至死亡。

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治疗流感有特效药吗?

首先要说明，并不是每个患流感的人都必须服用抗病毒药物，建议在重症风险较高、症状较重的情况下早期使用，且绝大多数流感抗病毒药物是处方药，需经医生评估才能用。

目前，国内可用的流感抗病毒药物主要有奥司他韦（包括颗粒和胶囊）、扎那米韦、帕拉米韦、阿比多尔和玛巴洛沙韦等。注意，抗病毒药物不能代替每年用于预防接种的流感疫苗。

什么情况下需服用奥司他韦？

奥司他韦只对流感病毒有效，针对其他病毒皆无效。不论成人还是儿童，均需经医生评估才能服用。

对儿童来说，出现高热、肌肉酸痛等典型症状，结合流感病毒检测阳性，才需要使用奥司他韦。无法满足流感病毒检测的情况下（核酸或抗原），需评估特殊流行病学史决定是否启用该药治疗。

奥司他韦有一定副作用，常见有恶心、呕吐、腹痛等胃肠道症状，如患者服用后出现问题需前往医院评估，必要时调整用药。

得了流感一直咳，镇咳药物吃不吃？

得了流感后，很多人尤其是孩子，会出现咳嗽症状且迁延不愈，这时会有人着急吃镇咳药。但吃药前，要搞清楚为什么会咳嗽？

通常，人们在感染呼吸道病毒、细菌及支原体等后，易出现感染后咳嗽，可持续3—8周。

这是由于气道上皮细胞受到呼吸道病毒攻击后，黏膜损伤，屏障功能受损，进而诱发气道炎症，导致气道黏液分泌、敏感性增高，使咳嗽加剧。

一般而言，轻度咳嗽不需要药物干预，感染后咳嗽多表现为刺激性干咳或咳少量白色黏液痰，具有一定自限性，通常能自行缓解。

若咳嗽频繁且影响日常生活，可在医生指导下服用相关药物治疗。部分患者咳嗽顽固，甚至发展为慢性咳嗽，如咳嗽超过8周，建议前往医院排除可引起慢性咳嗽的常见原因。

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如何正确预防流感？

接种疫苗

接种流感疫苗是预防流感、减少流感相关重症和死亡的有效手段。

那么，什么人需要接种流感疫苗？

《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》建议所有≧6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。除“一老”（60岁及以上的老年人）和“一小”（6—59月龄儿童）外，还优先推荐以下人群及时接种：

医务工作者：如临床人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；

慢性病人群：罹患一种或多种慢性病人群；

养老机构、托幼机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；

中小学教师和学生；

孕妇；

6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员。

符合接种条件的个人，可在居住地附近就近选择接种点预约接种，也可留意当地社区卫生服务中心或医院的小程序、公众号等发布的消息，通过线上平台进行预约接种。

做好个人防护

勤洗手

勤洗手并注意正确洗手。平时不要用脏手触摸眼、鼻、口。

掩口鼻

咳嗽或打喷嚏时，用纸巾或屈肘遮住口鼻，用过的纸巾应及时扔进垃圾桶，并及时洗手。

少聚集

流感流行季节，老年人、儿童、孕妇、慢性基础病患者等高风险人群应尽可能减少去人群聚集、空间密闭场所，如必须前往应佩戴口罩。

勤通风

每天开窗通风至少3次，每次至少半小时，保持室内空气新鲜。

增强免疫力

增强体质与膳食平衡。保持科学饮食起居，积极锻炼身体，提高机体免疫力。

温馨提示

接种流感疫苗

是最有效的预防措施

若出现持续三日39℃以上的高烧

或憋气、呼吸困难等症状

需立即就医