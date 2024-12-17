本报北京电 （记者熊建）日前，2024年度吴阶平医学奖、吴阶平医药创新奖颁奖典礼在首都医科大学举行。2024年度吴阶平医学奖分别授予：中国工程院院士、泌尿外科和男科学专家、北京大学第一医院郭应禄教授，肝胆胰外科学专家、浙江大学医学院附属第二医院彭淑牖教授。

郭应禄师从吴阶平，是我国泌尿外科和男科学的新一代学科带头人。参与中国第一例尸体肾移植手术；完成了国内首例双卵孪生者之间的肾移植；主持研制中国第一台体外冲击波碎石（ESWL）样机；首创俯卧位治疗输尿管结石；提出腔内热疗3个温度段的概念，澄清了国际上的模糊概念；致力于腔内泌尿外科学在中国的建立和发展，在国内率先开展了经尿道手术、经皮肾镜、输尿管镜、腹腔镜手术和前列腺增生的热疗技术以及激光、支架等多项新技术；主持研发复合柱状水囊前列腺扩裂导管，简化了手术流程，降低了并发症的发生率。成立北京大学第一医院男科中心，成立北京大学泌尿外科培训中心等，提升了我国泌尿外科医师的技术水平，也为我国泌尿外科事业的长远发展奠定了坚实的人才基础。编写40余部泌尿外科学专著，填补中国泌尿外科学多项空白。

彭淑牖从事医疗工作70余年，发明了膀胱潮式引流术，解决了膀胱麻痹患者需要长期人工冲洗膀胱的临床问题；创新甲下血肿术式；创新大隐静脉剥脱术式，已成为大隐静脉曲张手术的常规术式；创新骶前腹膜后充气造影术；创新性使用国产塑胶管替代进口导尿管进行脊椎麻醉，效果更好且成本低廉；发明了彭氏多功能解剖器（PMOD），PMOD的应用使以往被认为不能切除的肿瘤的安全切除成为可能，增加了淋巴结清扫的彻底性，该器械被广泛应用于普通外科、胸外科、乳腺外科、妇科及泌尿外科等领域，远销美国、英国、日本、印度等国家；发明捆绑式胰肠吻合术，解决了困扰世界医坛70年的难题。

2024年度吴阶平医药创新奖获奖者是：心血管外科专家、中国人民解放军北部战区总医院王辉山教授，消化内镜专家、中国医科大学附属盛京医院孙思予教授，眼科专家、上海交通大学医学院附属第一人民医院孙晓东教授，药物化学专家、四川大学华西医院杨胜勇教授，肝肿瘤外科专家、复旦大学附属中山医院周俭教授，呼吸与危重症专家、中日友好医院曹彬教授。

吴阶平医学奖评审委员会主席、病理生理学家、中国科学院院士韩启德表示，作为一名好医生，应能运用现有的医学知识和技术，结合学术界共识，为每位患者提供精准有效的诊断和治疗。同时，心怀大爱，时刻将患者放在心上，让患者获得生命的温暖。除此之外，还要为临床医学的发展贡献力量，不断为临床诊断治疗技术做出创新性的工作，推动临床医学进步。