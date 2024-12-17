免费场馆加量 健康生活加码

清晨6点半，河北邯郸学院大二学生李雅萱走出校门，仅用5分钟就来到了一家24小时营业的百姓健身房。跑步、做瑜伽、跳健身操……一个多小时晨练下来，身心舒畅，“用运动唤醒新的一天，整个人元气满满。”健身房特定时段免费的政策，更是对学生群体十分友好。

这家健身房门口挂有一块“体育惠民工程”的牌子，上面标注了免费开放时间。上午8时，记者用手机扫描牌子上的二维码，在微信小程序上注册并绑定信息，选择0元支付，便可以“刷脸”进门，十分便捷。

“2024年8月至2025年7月间，每天免费开放时段为早上5时至10时，法定节假日、寒暑假还会增加中午12时至下午3时的免费时段。”邯郸市体育局党组成员、副局长许雷介绍，为更好满足市民运动健身的需求，邯郸市启动百姓健身房项目，政府与社会机构合作，在全市31家24小时健身房推出免费开放时段。这些健身房不仅智能、自助，还具备多店联动、普惠平价、网格化布局等优点，让更多人在家门口实现“健身自由”。

来到户外，南湖体育主题公园分外热闹。毽球爱好者中不时爆发出叫好声，健身步道上人们三五成群……“离家近，我们没事儿就约上朋友来跳一跳、走一走。”市民王薇说。

龙湖公园里的室外智能健身区令人眼前一亮。“咱们再来一局”，还未走近便听到几名健身爱好者爽朗的笑声——市民刘志朋正与朋友进行一场智能竞赛车角逐，原地双臂转动圆盘或双腿蹬车，谁先抵达程序设定的终点谁获胜。环顾四周，智能划船器、智能坐蹬器、智慧体测中心等设施一应俱全，扫描二维码后还可以实时监测自己的运动数据。

近两年，邯郸市不断加快体育设施建设。去年，全市建成健身步道46条、体育主题公园33个、多功能运动场111处、足球场30片。今年，已建设或提升体育公园及体育主题公园40个、多功能运动场64处，全市“15分钟健身圈”持续优化。此外，健身场地设施智能化水平不断提高，目前已建成2处室外智能健身房、2处装配式智能健身驿站。

场地供给丰富，激发了人们的健身热情，全民健身赛事活动蓬勃开展。去年以来，当地已开展419项、累计2700余场次赛事活动，参与人数90余万人次，营造了浓厚的全民健身氛围。

“明年我们计划在全市再增加10家百姓健身房，并进一步挖掘可利用空间，在街道拐角、高架桥下等区域建成更多运动场地。此外，在全市5800多个村庄（社区）已实现基础性健身设施全覆盖的基础上，对已有设施进行适老化、适儿化、智能化改造，增加老百姓的获得感。”许雷说。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 13 版）