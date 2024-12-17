一段时间以来，天津“海河蓝丝带”成了骑行爱好者们的新宠，一度成为网络上的热词。“骑行的是路线、是风景，也是文化、是生活”，串联海河两岸的“蓝丝带”，已成为独具特色的健身带、景观带和经济带。

如今，人们对生活品质的要求不断提高。城市治理不仅需要大手笔“大写意”，也需要多做一些小而美的文章。

小而美，是从小处、细处着眼民生所需，小的是切口，美的是“颜值”、气质，追求的是治理品质与成效。小而美的项目，往往与群众日常生活直接相关，规模不大、所需资金不多，却能让很多老百姓受益。不久前，天津多个区的背街小巷悄然开启“美颜”模式，完善地下管网，改善地上环境，既最大限度留住老味道，也塑造大都市的现代范。多做一些小而美的改造，以细节绣出城市之美，以创意彰显城市韵味，就能在有限的空间创造更大精彩。

城市治理中，很多微更新、微治理，并不只是空间格局的改造提升，也是对百姓生活方式的重塑与优化。天津河西区西楼北里小区的大平台，从前脏乱差惹人烦。社区在征求居民意见的基础上进行定向改造，重铺地面做好防水，安装太阳能路灯和晾衣架，规范停车，放置花箱，因其怀旧的建筑风格，如今成了热门的观景地。小而美的治理举措，让一个个“点”被点亮、被激活、被串联，最终带动一片片街区向新、焕新，催生出更多发展可能性。

看城市的治理水平，那些细微空间最有代表性、最具说服力。立交桥下闲置地装上充电桩，变身停车场；地铁站修建完成后的遗留地块，改造成商业驿站；街边的小绿地通过灵动设计成为生机盎然的街角植物园……以精心细致的设计、精雕细琢的匠心，把每一点资源用足用好，才能让那些原本不起眼的角落焕发光彩，让城市多一些诗意、暖意、美意。

城市更新，不仅仅是硬件升级，更是城市文化的延续、品质生活的塑造。更多小而美的故事正在上演，因其微而成其大，因其小而成其实，这正是“城市，让生活更美好”的重要内涵。

（摘编自《天津日报》，原题为《小而美短平快，也是一篇大文章》）

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 05 版）