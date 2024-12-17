为“一斤肉价随礼”点赞

【关键词】“一斤肉价随礼”

【事件】湖南株洲市茶陵县高陇镇龙匣村有一风俗：村民办婚丧嫁娶酒席时，乡亲们按“一斤肉价随礼”。一斤猪肉，价格一般在十几元，不会造成多大经济负担。将“一斤肉价随礼”的做法发扬光大，村子里喜事新办、白事简办、人情适度的新风正气逐渐深入人心。

【点评】

在龙匣村的彩绘宣传墙上，绘着该村的“村规民约”，其中有一条是：红白事，节俭办，肉价礼，情意重。老一辈人在办酒席时，一直坚持着“一斤肉价随礼”的习俗。随着经济发展、生活改善，大操大办、攀比之风曾在龙匣村盛行一时，但大额随礼、人情攀比也让很多人不堪重负。有德高望重者提出改进意见，在村“两委”积极协调下，邻里之间按一斤猪肉的市场价随礼的优良传统得以恢复。

不只是宴请随礼。参加酒席的村民，限定为本村民小组的成员；酒席费用控制在每桌300元以内；除婚丧嫁娶外，其余酒席只在家庭内部进行……在人情上做减法，在文明上做加法，一项项村规民约从传统美德中脱胎而来，让村民免去了“人情债”，让邻里情更简单纯粹，也让中华优秀传统文化得到了更好的弘扬。

乡村全面振兴，既要塑形，也要铸魂。习近平总书记指出：“要弘扬新风正气，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。”乡村全面振兴，文明乡风是保障；培育文明乡风，移风易俗是关键。目前，全国已创建各类婚俗改革实验单位1800多家。各地因地制宜，在革除人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习上下了很大功夫，群众的婚嫁彩礼负担明显减轻。

应该看到，不少习俗观念惯性强，改变起来殊为不易。因此，需要创新方式方法，坚持倡导性和约束性措施并举，绵绵用力，让文明乡风吹进千家万户。在宁夏银川市，掌政镇杨家寨村建立起积分评价机制，村民可通过参与家风建设、邻里和睦等活动赚取积分，兑换生活用品，村民争当先进、崇尚文明的积极性被广泛激发。在江西瑞昌市，范镇源源村河下李中心村探索“乡贤+新风”模式，着力用好乡贤“人熟、地熟、事熟”优势，组织成立“红白理事会”等，助力塑人心扶正气。实践证明，探索行之有效的激励机制，发掘好、培育好、运用好富有地方特色和时代精神的新乡贤文化，将正向激励与反向约束更好结合起来，有利于增强人们的认同感、参与感，为文明乡风建设提供更持久的内生动力。

移风易俗不是简单地删繁就简。重仪式有人情，讲方法会引导，让文明乡风、良好家风、淳朴民风滋润人心、德化人心、凝聚人心，相信在广大群众的共同努力下，广袤乡村定能舒展时代新面貌。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 05 版）