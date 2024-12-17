社区为老年居民搭建读书看报平台，开辟“享老”阅读场景；在“‘阅’美生活，青老共读”读书分享会上，高校志愿者与老年人交流阅读心得；老龄协会引导老年群体下载和使用听书软件，闲暇时间遨游知识海洋……一段时间以来，老年阅读受到广泛重视和关注，助力老年人的生活更充实、更丰富、更精彩。

推进老年阅读工作，既是保障老年人基本阅读权益、开展全民阅读的题中应有之义，也是贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略、构建老年友好型社会的必要举措。不久前，民政部等14部门联合印发《关于推进老年阅读工作的指导意见》（以下简称《意见》），首次在全国层面专门对推进老年阅读工作作出系统性部署。丰富读书活动、扩大老年读物供给、加强数字资源建设、优化老年阅读环境，有助于满足老年人精神需求，助力实现老有所学、老有所乐。

老年群体的阅读需求呈现多元多样的特点，与儿童青少年、中年人等群体在阅读内容、形式、时间等方面有着较大的差异。促进老年阅读，绝不只是调大字体、放大音量、增加书籍那么简单。让阅读成为老年生活的温馨时刻，需要设身处地做好阅读设施和阅读平台的规划、建设、改造，需要“无形之手”与“有形之手”密切配合，汇聚全社会合力。

阅读的美好建立在优质内容供给上。针对产品和服务供给不足的问题，《意见》要求从线下出版和线上阅读两个方面发力，一方面提出新闻出版主管部门加大对老年读物支持力度，鼓励图书、报纸、期刊等出版单位，按照老年人需求分层分类优化出版结构；另一方面鼓励各类出版单位、数字阅读平台和其他社会力量参与数字阅读资源建设。扩大实体读物和数字服务的供给，推动老年阅读服务体系基本完善，老年阅读友好氛围将更加浓厚。

当数字阅读越来越普遍，老年人面临的“数字鸿沟”与“数字沉迷”等问题亟待解决。加强老年阅读数字资源建设，必须推动各类数字阅读平台、移动互联网应用等做好适老化改造。同时，老年人在数字阅读中抵御风险能力较低。对广告诱导付费等风险问题，必须加强治理和防范，为老年人使用数字技术筑牢安全堤坝。

优化老年阅读环境也格外重要。2024年4月起，浙江温州市公共图书馆推出“书香门递”业务，为全市70周岁以上老年读者提供馆员代下单和免邮的个性化服务。创新形式，完善机制，提供能满足老年人需要的阅读导览、无障碍阅读设施设备和服务，对提升银发读者获得感有重要意义。无论是公共文化机构、文化经营主体，还是社区书屋、农家书屋和职工书屋以及各类养老服务机构，都应立足老年人的阅读特点和需求完善服务功能。

一本书就是一个世界。满足老年人不断增长的阅读需求，是树立积极老龄观、宣扬健康老龄化的重要体现。“全民阅读大会·银龄阅读论坛”连续3年举办，号召社会力量关注老年阅读工作；《乐龄读书会》等电视节目帮助老年人打开阅读视野；商家探索“阅读+养生”“阅读+交友”等消费新模式……期待更多社会力量参与进来，共同推动老年阅读事业健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 05 版）