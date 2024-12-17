马骏：鼻咽癌免疫治疗迎来“减毒增效”新趋势

12月15日，2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流在北京举行。中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏表示，“减毒增效”将是局部区域晚期鼻咽癌治疗的主要方向，临床要通过鼻咽癌免疫治疗方案，为患者提供更精准、更个性化的临床治疗。

马骏线上分享。

鼻咽癌是我国常见的恶性肿瘤之一。马骏说，鼻咽癌作为一种独特的实体肿瘤，因具有丰富的淋巴细胞浸润特点，所以免疫治疗潜力巨大。多项复发和转移鼻咽癌研究证实，化疗联合PD-1单抗疗法能够提高疗效，并且毒副反应可控。而诱导治疗后较高的肿瘤缓解率，为长期生存和后续放疗靶区优化创造了有利的条件，有助于局部晚期鼻咽癌患者实行“增效”和“减毒”。

“为了在保证放化疗顺利进行的同时，尽可能降低副作用，我们团队也开展了一系列关于PD-1抑制剂应用于鼻咽癌不同治疗时段的疗效和安全性研究，并取得进展。”马骏对免疫治疗局部区域晚期鼻咽癌的三种不同免疫介入治疗模式方法及效果进行了详细介绍。

“未来，‘减毒增效’将是局部区域晚期鼻咽癌治疗的主要方向。”马骏说，临床将重点探讨鼻咽癌治疗在放化疗治疗中的最佳时机和流程，识别预测患者对免疫治疗反应的生物标志物，并通过鼻咽癌不同免疫介入治疗模式，为患者提供更精准、更个性化的临床治疗，帮助他们的正常生存期获得更好的生活质量。