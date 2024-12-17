吴小华：育人才增强妇瘤临床前进动能 强创新持续突破诊疗方案边界

12月15日，2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流在北京举行。作为金山茶花计划妇科肿瘤领域首席专家，复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任、妇科肿瘤多学科综合治疗团队首席专家吴小华介绍说，随着我国妇科肿瘤临床研究的逐渐增加，近年来妇瘤领域涌现出很多新药物、新技术，“这与领域内中青年医生对医术的精进求索密不可分，希望他们耕耘不懈、创新不止，为提高患者生存水平持续贡献力量”。

吴小华在线上分享了妇瘤领域的进展与成果。

“如今，越来越多的国产靶向创新药物获批、上市，靶向治疗、免疫治疗等新型治疗方式的出现，丰富了临床医生的治疗手段，也为患者提供了更多治疗的选择。”吴小华认为，以血管靶向、抑制剂、免疫治疗为代表的各类临床新方案，在妇科肿瘤治疗中具有广阔的前景，并提示“结合妇瘤疾病的特点和患者的实际病况，各类新型治疗手段要持续优化升级，不断突破晚期妇瘤、复发性妇瘤传统诊疗的边界，为患者康复带来更多获益”。

为进一步激励中青年医生不断前进、为妇瘤防治发挥作用，吴小华建议，不仅要关注中青年医生的学术能力，也要关注他们的临床工作经验，将二者深度结合，让更多临床研究转化落地，进而为患者提供更好的诊疗服务。