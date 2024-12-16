上新 提质 惠民——从我国首个国际精品消费月看消费新动向

中国国际消费中心城市精品消费月活动自11月份启动以来，上海、北京、广州、天津、重庆五个城市累计举办重点促消费活动约4000场，参与企业2万余家，在丰富产品供给、提振消费需求等方面发挥了积极作用。

作为国际消费中心培育建设城市，五个城市围绕1个精品首发季和精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演4大领域，首次联办精品消费月活动，传递哪些消费新动向？

新活动新场景激发新活力

门外是人工造雪的氛围感，门内是小提琴悠扬的琴声融合着DJ的电音，冬日的上海，国际电竞音乐商业综合体INS新乐园“热气腾腾”，这里是上海“夜经济”最活跃、氛围最浓厚的地标之一。

“我专门给上海之旅安排了一场夜游，到这里感受一下潮流氛围。”从重庆前来上海的游客李卉说，自己很早就在抖音上刷到了这里，便决定与朋友一起前来“打卡”，“果然不虚此行”。

11月3日，中国国际消费中心城市精品消费月启动仪式在上海世界会客厅举行。新华社记者方喆 摄

本次精品消费月期间，五个城市组织31条步行街、85个商圈、19家奥莱、近400个大型购物中心开展超千场促销活动；举办精品美食活动700余场，参与酒店、餐厅1.2万家；发布精品旅游线路107条；组织营业性演出1.8万场次，文化时尚展览600余场，大型体育赛事40余场。

商务部副部长盛秋平说，精品不是简单意义上的奢侈品、高端消费品，而是指在品质、设计和工艺上达到标准，面向大众的、范围更广的，契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势，能提升百姓生活品质、满足人民美好生活需要的产品和服务。

一场场明星演唱会、开馆即火爆的冰上中心、艺术大展《能量宇宙》……精品消费月期间，北京华熙LIVE·五棵松吸引众多消费者纷至沓来，晚间客流量增加了15%，参与商户营业额增长了10%。

“平时工作很紧张，就想参与些能让精神放松的活动，看到演出信息就过来了，餐饮、购物都很方便。”和朋友一起来北京华熙观看演唱会的樊女士说。

商务部消费促进司副司长杨枿介绍，这五个城市的社会消费品零售总额合计占全国的比重超过了1/8，消费品的进口额占全国比重超过了一半，购物离境退税的销售额约占全国的80%，选择在这五个城市举办精品消费月活动，就是要更好发挥中心城市的示范引领和辐射带动作用。

首发经济助力消费提质升级

若有若无的金银丝线、精致别样的传统纹饰、设计改良的服饰样式……一套套兼具金银彩绣非遗工艺传统韵味和都市年轻范的时装让人眼前一亮。消费月期间，重庆解放碑商圈打造“国际金街秀”，中国服饰品牌糖心旦完成了西南地区首秀。

重庆解放碑商圈“国际金街秀”上，中国服饰品牌糖心旦完成西南地区首秀。新华社记者赵小帅 摄

“首秀首发，将显著提升商圈时尚格调与国际声誉，加速品牌汇聚与消费层次跃升。”重庆解放碑中央商务区党工委副书记李杨说，今年以来，解放碑商圈精准对接20余家国际头部商业运营商、高端品牌等，吸引全球优质资源共建共营世界知名商圈。

聚焦首发经济，是本次精品消费月的重要特点。11月，恰逢第七届进博会在上海举办，上海组织“进博首发新潮流”系列活动；北京结合“时尚·首秀京城”，推出“集中上新季”活动；天津在核心商圈推出一批汇聚国内外精品的首店开业、城市首演、商品首秀等主题活动，打造首发消费新场景……

商务部数据显示，消费月期间，五大城市共举办首发活动400余场，引入高能级首店240余家，推出首发中心、首发经济集聚区等平台载体58个。

在国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬看来，各城市结合各自特色和优势，形成独有的首发经济资源，能够带动相关产业发展，提升城市经济活力和竞争力。艺术、人文、体育、环保等品类首店快速增加，也有助于促进消费市场提质升级。

政策效应叠加为消费者带来更多实惠

11月，“重庆造”新能源汽车长安阿维塔12双动力车型首发上市。新车上市叠加精品消费月以旧换新补贴再升级。

新上市的新能源汽车长安阿维塔12双动力车型吸引往来游客。新华社记者赵小帅 摄

11月以来，精品消费月、“双十一”、以旧换新年终“冲刺”等活动轮番发力，五个城市各大商超、品牌、经销商加大补贴力度，撬动消费增长。

以餐饮消费券为例，据上海市商务委副主任刘敏介绍，前两轮“乐品上海”餐饮消费券累计共发放超过603万张，有效带动了上海餐饮消费。

来自消费市场大数据实验室（上海）的数据显示，截至11月26日，餐饮消费券发放期间上海市线下餐饮消费合计达583.9亿元，同比增长11.4%。

天津组织22个重点商圈的超100家大型商业载体推出200余场优惠促销和品牌折扣活动；广州举办“广交有礼入境消费节”，推出广交会专属促销优惠……依托精品消费月活动，更多惠民政策还在持续发力。

盛秋平表示，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。这些政策措施将与消费月等活动形成叠加效应，给消费者带来更多实惠。（记者李晓婷、谢希瑶、周蕊）