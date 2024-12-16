个人养老金制度全国推行 你的养老账户开通了吗？

作为我国养老保险体系“第三支柱”的重要制度设计，两年前，北京、上海、广州等36个城市地区已经对这项制度进行了先行先试。今年12月15日，个人养老金制度推向全国，全面实施。

记者从人力资源社会保障部了解到，截至11月底，已有7279万人参加了个人养老金。“个人养老金”怎么买？根据政策规定，在缴费环节能够享受税收优惠，但领取时要缴纳3%的个税，什么样的人会看中它的直接受益，什么样的人会看中它的免税功能？目前各金融机构已经推出823款个人养老金产品，包括储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等。不同种类的养老金产品有何特点？适合哪些人群购买？12月15日是个人养老金制度推向全国的第一天，我们的记者也到银行进行了走访，一起来看看。

政策推行首日受关注度高

早上九点半，位于山东济南的一家银行，营业大厅里，有不少市民前来咨询个人养老金业务。

济南市民 刘女士：购买养老金之后还可以享受一定的个税减免，这一政策我觉得还是比较好的。

根据最新规定，个人养老金除了购买理财产品、储蓄存款、商业养老保险、公募基金外，还可以购买国债。

银行工作人员介绍， 个人养老金制度在全国推开的通知下发以来，每天都有不少市民打来电话咨询

中国农业银行济南历城支行客户经理 张泽惠：截至目前已收到1.7万人次的预约。为了方便办理，我们推出了扫码开户的渠道，只需要扫描二维码即可便捷开通个人养老金账户。

个人养老金制度关键政策一览

我们看到很多人都在关注个人养老金制度，那么“个人养老金”怎么买？首先我们来看看个人养老金制度的一些关键政策。

第一，缴费。个人养老金采取个人账户模式，由个人缴费，每年缴费上限为12000元，可以按月、分次或者按年度缴费。

第二，纳税。转入个人养老金账户的钱，在第二年计算个人所得税的时候，是可以扣除的。举个例子，小张去年的收入，在扣除免征额、专项附加扣除等等以后，应纳税所得额是5万元，对应的个税税率是10%。如果他把其中12000元存入了个人养老金账户，那么他的需要缴税的收入就变成了38000元，缴纳的个人所得税就会减少。当然，转入个人养老金账户的钱并不是完全免税，在日后领取时，需要按照3%的税率计算缴纳个人所得税。

第三，投资。各金融机构推出了多种多样的个人养老金产品，包括理财产品、储蓄存款、国债、基金等等，大家可以按需购买。

第四，领取。一般来说，个人养老金需要等到退休后才能领取。但是也有几种情况是可以提前支取的，包括完全丧失劳动能力、出国定居，以及患重大疾病、领取失业保险金达到一定条件，或者正在领取最低生活保障金等。

各金融机构已经推出823款个人养老金产品

目前各金融机构已经推出823款个人养老金产品，包括466款储蓄存款、26款理财产品、131款商业养老保险、200款公募基金。从15日起，个人养老金制度从先行试点到全面实施，个人养老金产品也随之进一步丰富。在理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金四大类以外，又将国债、特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品范围。面对如此丰富的产品供给，该如何选择呢？来听听大家的说法。

节税+投资 收益符合预期

市民 洪先生：每年买一次，每年12000元。年轻人也是为未来做一个保障。

有些市民还认为，作为理财的一种方式，购买个人养老金两年以来，收益比较符合预期。

市民 于先生：我自己买的就是基金。我觉得作为养老来说，长期应该是基金的效果更好一些。

如何选择个人养老金产品？

个人养老金产品丰富多样，那么不同种类的养老金产品有何特点？分别适合哪些人群购买？来听专家的分析。

中国社会保障学会副会长兼养老金分会会长 浙江大学国家制度研究院副院长 金维刚：主要是包括四大类，第一是银行的储蓄存款，第二类是理财产品，第三类是养老保险公司推出的一些保险产品，第四就是公募基金推出的养老目标的产品。个人养老金账户的投资追求长期收益，而不是追求短期的波动和追求短期的收益。所以个人养老金的投资适合于选择一些比较长期的投资品种，投资风格相对比较稳健一些。当然对于投资风险承受能力比较高一些的群体，可以选择一些权益类的产品作为投资的品种来博取更高的收益率。除了上述四类个人养老金的产品之外，在这次全面推开实施个人养老金制度的文件里面又提到了要把国债也作为个人养老金的可选择产品，这点非常重要。因为国债的投资收益率高一些，同时它是最安全的一种投资品种，几乎没有风险。所以这项产品更适合于个人选择，作为一种稳妥的投资方式，来实现个人养老金账户资金的保值增值。

如何开通个人养老金？

了解了这么多，您是否有开通个人养老金账户的打算呢？最后，我们来看看如何开通个人养老金。

个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担。每年缴费上限为12000元，可以按月、分次或者按年度缴费，并享受税收优惠政策。参加人可以通过国家社会保险公共服务平台、电子社保卡、掌上12333App等全国统一线上服务入口或者符合规定的商业银行开立个人养老金账户，并在商业银行开立个人养老金资金账户。也就是说，开通个人养老金，需要开立两个账户，一个是个人养老金账户，一个是个人养老金资金账户。听起来有点麻烦，但是目前只要通过商业银行渠道，可以一次性开立这两个账户。