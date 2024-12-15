2024年度吴阶平医学奖、吴阶平医药创新奖颁奖典礼在京举行

12月14日，2024年度吴阶平医学奖、吴阶平医药创新奖颁奖典礼在北京举行。

颁奖典礼现场。 人民网 陈子源摄

2024年度吴阶平医学奖分别授予中国工程院院士、泌尿外科和男科学专家、北京大学第一医院郭应禄教授；肝胆胰外科学专家、浙江大学医学院附属第二医院彭淑牖教授。

郭应禄院士师从吴阶平院士，是我国泌尿外科和男科学的新一代学科带头人，编写40余部泌尿外科学专著，填补中国泌尿外科学多项空白。颁奖典礼上，郭应禄院士表示医务工作者肩负着国家的使命和人民的重托，“白衣天使”并非特殊时期的特殊称号，而是在工作的每一天，对待每一个病人时都应展现的全心全意、不求回报的奉献精神。

彭淑牖教授从事医疗工作70余年，创新多项医疗技术、发明多款医疗器械，解决了多项困扰世界医坛的难题。彭淑牖教授在获奖感言中表达了对父母、患者和时代的感恩。“感谢伟大的时代，改革开放国门洞开，给了我们放眼全球向世界先进学习的机会，国家鼓励创新，支持创新，给我们提供了大展宏图的平台。”

颁奖典礼现场。主办方供图

此外，解放军北部战区总医院心血管外科专家王辉山教授；中国医科大学附属盛京医院消化内科专家孙思予教授；上海交通大学医学院附属第一人民医院眼科专家孙晓东教授；四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室杨胜勇教授；复旦大学附属中山医院肝肿瘤外科专家周俭教授；中日友好医院呼吸与危重症科专家曹彬教授等6位来自医学领域不同专业的专家被授予2024年度吴阶平医药创新奖。

中国科学院院士、吴阶平医学奖评审委员会主席韩启德表示，吴阶平医学奖项自设立之初就明确，表彰在临床工作中表现卓越的好医生、大医生。他指出，作为一名好医生，应能运用现有的医学知识和技术，结合学术界共识，为每位病人提供精准有效的诊断和治疗。同时，心怀大爱，时刻将病人放在心上，让病人获得生命的温暖。除此之外，还要为临床医学的发展贡献力量，不断为临床诊断治疗技术作出创新性的工作，推动临床医学进步。

随后，韩启德院士主持了关于促进中国临床医学发展的专家对话。神经生物学家、首都医科大学饶毅校长，中国科学院马骏院士，内科学专家、安徽医科大学翁建平校长作为对话嘉宾，围绕我国临床医学的发展现状、面临挑战以及改进措施等议题进行了深入的探讨和交流。为在场的医药卫生领域专家及医学生带来了深刻启示。