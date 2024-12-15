报告称中国临床医护人员积极应用AI技术

中新网北京12月14日电(记者 张素)近日发布的一份报告重点关注人工智能(AI)在医疗领域的应用与影响。报告发现，中国临床医护人员在AI技术应用方面展现出高于全球平均水平的积极性与准备度，为AI技术在医疗领域的广泛应用奠定基础。

《未来医生白皮书(2024)》由爱思唯尔发布。本次报告通过线上调研方式，汇集了来自85个国家和地区的1007名临床医护人员的观点。报告旨在揭示全球医疗健康的最新趋势，特别是AI技术在医疗领域的应用现状、挑战与前景。

报告指出，中国临床医护人员在AI技术的应用方面展现出显著的领先性。超过三分之一的中国临床医护人员已在工作中使用AI工具，这一比例高于全球平均水平的26%。同时，中国临床医护人员所在机构也在积极采取措施以适应AI技术的发展，包括制定AI工具采购计划、提供AI伦理课程等。

对于AI对社会产生的短期影响，中国临床医护人员同样持有积极态度。报告称，他们普遍认为“AI将在未来两年至5年内对医疗领域产生显著影响”。

尽管AI带来诸多便利，但医护人员更为关注隐私保护与数据监管问题。受访的中国临床医护人员指出，尊重用户输入内容的隐私、将AI对现实世界人们的影响纳入考虑范围，以及对用于训练AI模型的数据和信息进行强有力的监管和治理，是建立信任的重要方面。

报告还显示，大多数受访临床医护人员认为爱思唯尔具备开发生成式AI工具的良好条件。“有ClinicalKey AI的加持非常重要，特别是对于年轻医生，能通过AI的提示来加强临床思维。”北京大学人民医院心血管内科主任医师刘健说。

据介绍，ClinicalKey AI是一个由生成式人工智能驱动的对话式搜索工具，能够快速提供可信的、基于循证的临床内容，帮助临床医生回答复杂的临床问题。

“《未来医生白皮书(2024)》的发布，不仅为我们提供了洞悉全球医疗健康生态演化的最新趋势的窗口，也为我们探索AI技术在医疗领域的应用前景提供了宝贵意见。”爱思唯尔全球高级副总裁、大中华区总裁李琳说。

刘健在谈及AI应用时表示，“它是真正的助手，要用它赋能医生，转化为对患者有用的手段，转化为对于医生个人提高的途径、帮手和能力。”