冬季滑雪 当心“雪盲症”！

入冬以来，医院眼科急诊经常会遇到一批特殊的患者。他们的眼睛出现疼痛难忍、泪水不断、睁眼困难等症状。当医生询问病情时，多数患者都有近期滑雪的经历，且未佩戴防护镜。专家提示，这可能是患上了电光性眼炎，也就是常说的“雪盲症”。建议在滑雪时一定要佩戴好防护镜，保护好眼睛，避免电光性眼炎的发生。

首都医科大学附属北京友谊医院眼科主任医师黄映湘介绍，电光性眼炎也称为“雪盲症”，是由于受到紫外线过度照射所引起的眼结膜、角膜的损伤。其主要临床表现包括眼睑、结膜红肿，剧烈的异物感和疼痛，怕光、流泪和睁眼困难，发病期间还会有视物模糊的情况。

众所周知，进行电焊或气焊时，会产生大量的紫外线，如不戴防护镜或防护面罩，会引起眼部的损伤。“相比于电焊，自然环境中的紫外线强度要低很多，但是在高山、冰川、雪地、海面或沙漠等地区，由于反射光的紫外线含量增高，眼睛长时间大剂量地暴露在紫外线下也会受到损伤。”黄映湘说。

首都医科大学附属北京友谊医院眼科主治医师孟博说：“紫外线可能会导致角膜上皮脱落，上皮间的神经末梢暴露，这是眼睛出现剧烈疼痛的原因。一般疼痛症状可持续6至8小时，而后逐渐减轻，约2到3天可完全恢复。”

专家介绍，电光性眼炎的主要治疗措施包括减少用眼，最好闭眼休息，或应用促进角膜上皮修复的药物、抗生素眼药水及眼药膏。

黄映湘提示，不要为了止痛就滥用表麻药，表麻药有刺激性，会妨碍角膜上皮的生长。因此如果眼睛疼痛，能忍受就尽量不要频繁使用。眼部症状一般1天后就会明显好转，损伤的角膜上皮2到3天也可完全愈合，因此不必过度担心。