研究发现“轻断食”会影响毛发生长

“轻断食”是近来流行的一种减肥方法。西湖大学的一项最新研究发现，长期“轻断食”，或许意味着要在保身材还是保头发之间作出抉择。“轻断食”会诱发激活的毛囊干细胞凋亡，从而抑制毛囊再生和毛发生长。14日，这项研究在国际学术期刊《细胞》上发表。

“轻断食”又称间歇性禁食。论文通讯作者、西湖大学生命科学学院特聘研究员张兵告诉记者，这项研究源自一次意外发现。2021年夏天，一位参加科研实习的同学忘记放饲料，让小鼠饿了一天。在后续的毛囊取样观察中，这只挨饿的小鼠出现了不少凋亡的毛囊干细胞。

“如果一次禁食会杀死小鼠毛囊干细胞，那‘16+8’（即每天在固定的8小时内摄入所需的全部食物，其余16小时进行禁食）这些常见的‘轻断食’方式会不会影响毛囊的再生和毛发生长？”张兵由此展开了研究。

研究团队先给小鼠剃毛，然后观察了小鼠毛发生长情况。研究发现，不限制进食的小鼠经过30天几乎完全再生了毛发，而接受“16+8”或隔日进食两种方案的小鼠在96天后仅有部分毛发生长。

张兵表示，在动物的生命周期中，毛囊会周期性地经历再生，这一过程由毛囊内部的干细胞驱动。不限制进食小鼠的毛囊干细胞在剃毛后约20天开始激活，并持续活跃直到毛发生长完成，而接受间歇性禁食的小鼠的毛囊干细胞虽然也能正常激活，但经过长时间的禁食后会出现大量凋亡。在进食与禁食周期中，干细胞反复激活和凋亡，导致毛囊的生长在生长期早期阶段出现“卡壳”，无法正常长出毛发，而且，禁食时间越长，毛囊再生的负面影响就越明显。

研究团队利用基因工程技术进一步揭示，禁食诱导的干细胞凋亡与毛囊附近游离脂肪酸浓度的增加密切相关。饥饿状态下，肾上腺会分泌皮质醇和肾上腺素两种促进脂解的激素，这些激素通过血液循环到达皮肤，从而指挥脂肪细胞进行分解，释放大量游离脂肪酸，引发毛囊干细胞凋亡。

研究团队进行的一项对49名健康年轻成年人小型临床试验结果提示，类似的毛发生长抑制现象在人类身上也会出现，进行每天18小时禁食的限制性饮食使得毛发生长的平均速度降低了18%。但研究人员同时提示，这一效果仍需更大规模研究验证。