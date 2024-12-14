民政部日前发布的《2023年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2023年年底，我国60周岁及以上老年人口近2.97亿人，占总人口的21.1%；65周岁及以上老年人口超2.17亿人，占总人口的15.4%，我国已进入中度老龄化社会。

如今，从衣食住行到看病就医，再到精神慰藉，银发族越来越追求精细化的康养体验。从“养老”到“享老”，我们该如何为他们的幸福“加码”？

好好吃饭是基础

饮食行为是决定老年人营养状况及健康的重要因素。要吃得方便，更要吃得好，这是不少老年人的现实诉求。

江苏省高邮市高邮镇搭建的老年人“中央厨房”，以统一制餐、集中配送等方式，让行动不便的老人能安心吃上一日三餐。在“中央厨房”的助老餐厅内，一道道软糯易食的菜品整齐摆放，餐盘边“少盐、少油、少糖”的标识格外醒目。据餐厅工作人员介绍，这是为糖尿病、“三高”等老年群体提供的“定制套餐”。

“这种餐食定制的做法很有借鉴意义。不少老年人由于牙口不好、消化系统退化、饮食习惯等原因，喜欢吃稀饭、面条、馒头等易消化的碳水，忽视其他营养物质的摄入。”北京老年医院老年医学科主任医师王媛说，很多老年人易得的综合征与此相关，比如肌少症和蛋白质摄入不足相关，便秘和膳食纤维摄入不足相关，脱发和微量元素、维生素缺乏相关。“平常饮食一定要注意营养均衡，如果有条件，建议老年人定期进行营养检测，精准补充。”

但是，营养物质并非吃得越多越好。“一些老年人知道身体缺乏某种营养物质，就盲目食用补充剂和营养品。”在王媛看来，这样做其实得不偿失。

王媛举了个例子：门诊中她遇到一位老年患者，知道自己缺乏叶酸后，为尽快补上竟选择日服5毫克的片剂。“这大大超过了正常剂量！一般来说，老年人每日叶酸摄入量不宜超过1毫克。”

“老年人应养成‘过犹不及’的思维，不要过量摄入某种营养物质。比如，为缓解骨质疏松而长期过量补钙，结果造成钙堆积，形成了结石。”王媛无奈道，“很多营养元素，通过好好吃饭就可以补足。”

“建议老年人一日三餐规律饮食，每餐不要过饱。”针对网上“老年人应多加餐”的说法，北京中医药大学中医学院养生康复教研室副主任张聪表示，脾胃功能虚弱、食欲不佳的老年人，可以考虑少食多餐，避免一日三餐的营养及热量摄入不足等问题。从中医角度讲，老年人的膳食应该温热熟软，这有助于消化，保护脾胃阳气。

“但并不是每个老年人都必须加餐，盲目加餐容易造成热量超标、肥胖等问题。”张聪提醒。

有“医”靠更省心

在浙江省台州市，为更好地照护“银发一族”，桐屿街道加快建设嵌入式养老服务设施——建筑面积600多平方米的“老省心”综合体。该综合体充分考虑老年人精细化需求，融入老年食堂、护理小站、智慧养老、家庭支持、文化娱乐、健康咨询、社工支持等功能区块，为老年人提供便捷的“一站式”服务。

这只是各地建设养老服务圈、织密养老服务保障网的一个缩影。在我国，居家养老仍是养老的主要方式。采访中，不少专家建议，在“一站式”服务的基础上，探索社区养老和优质医疗服务的无缝对接。

上海一康复医院主治医师李升华介绍了他们医院的探索：“作为养老社区的配套医院，我们的制度、科室、设备都是围绕老年人需求打造的。如老年医学、康复医学、体检健康管理三大中心，急诊急救、慢病管理两大体系，为社区居民筑起了‘急救—慢病管理—康复’三重防线。”

康复医院和养老社区紧密配合，为老年人提供了更加便捷的就医通道。“在慢病管理阶段，全科医生定期上门看诊，重点关注病情不稳定、有加重趋势的患者，提高看诊频率。社区给每个房间配备了紧急呼叫铃，以便老年人突发疾病时能第一时间得到救治。病情缓解后，老年人可以返回社区康复，家庭医生继续提供专业的慢病健康管理。在康复阶段，医生、社工、护工三方合作，提供病情评估、用药提醒、洗浴照护等医养服务，打消患者对居家康复的顾虑。”李升华说。

无论是浙江的“老省心”综合体，还是上海的养老社区配套医院，都是对当前养老方式的有益探索。在张聪看来，要打造以社区居家养老为主体、养老机构为辅助平台、医疗或康复机构为依托的三级养老服务体系，离不开物联网、大数据、人工智能等技术手段的助力。

如今的医养结合，更呼唤主动预防、监测和治疗。“如今，电子穿戴设备等辅助器具更加智能化、个性化，老年患者完全可以根据自身情况精准适配。”但张聪在调研中发现，一些老年人并不知道自己适用哪些辅助器具，很多人即使配备上也不太会用，发挥不出其应有功效。

“建议加强对辅助器具基本知识的科普，医生作为老年人比较信任的群体之一，应多为患者提供这方面的指导。”张聪认为，技术升级带来的服务升温，最终必须落在老年人的体验感和获得感上。

快乐也是必需品

一有空，70多岁的张云根就去镇上的居家养老服务中心活动筋骨，“文体项目、手工课堂、志愿服务……这么多活动可以参加，咱老了不就图个开心嘛！”

金婚老人婚纱照拍摄、“老龄人谈老龄事”讲座、“老年人常见心理问题和沟通技巧”线下交流会……浙江省平湖市林埭镇变着法儿地让镇上老年人舒展眉头。“每天大概有几十个老人过来，大家围坐在一起看电影聊天，热闹得很。”在社工小张眼里，这里就像家中的客厅。

“精神慰藉是解决老年人心理问题的重要途径。”首都医科大学护理学院教授刘均娥说，走入老年人内心、为他们排忧解难，是社区养老服务的重要板块。

在北京奥运村街道开展的一个服务项目中，刘均娥做了这样的尝试：组织社会参与意愿较高的低龄活力老人建立志愿团队，引导低龄老人为高龄老人服务，以“邻里互助养老”等主动服务形式，有计划、有针对性地面向老年人群开展精神慰藉志愿服务。

“效果很好，在系列精神慰藉活动中，老年朋友们敞开心扉，分享自己的生活经验和困惑，负面情绪得到了疏导和释放。”刘均娥说。

“老有所乐、老有所安”是考量老年人幸福感的重要标准。随着年龄增长，老年人面临着身体机能下降、社会角色转变等多重挑战，这些变化可能带来一系列心理问题，而一些老年人罹患心理疾病却不自知。

“老年人对于心理健康的认知有限，有人认为自己只是有情绪问题，上升不到心理疾病的层面。”王媛直言，“老年人的心理健康问题具有隐匿性，特别需要医生从其不适症状中‘抽丝剥茧’来诊断。”

王媛给记者讲了这样一个案例：“有位糖尿病患者经常摔倒，磕得身上青一块紫一块。其实老人的行动能力没问题，问诊时得知，由于老伴去世，她总是吃不下饭。食欲下降是心理疾病的典型特征，通过心理测评发现她得了抑郁症，吃不下饭还在饭后打原剂量的胰岛素，导致低血糖，进而头晕摔倒。后来我们调节胰岛素用量，并添加了抗抑郁药物，老人逐渐恢复到正常状态。”

“在老年病学中，心理健康评估是临床诊疗的重要方面。”李升华表示，心理问题会放大身体不适，反之，共病也会增加抑郁、焦虑情绪的发生风险。“针对老年人多病共存、相互影响这一特征，应多病统筹治疗，避免出现‘摁下葫芦起来瓢’的情况。”

采访中，不少专家认为，对老年人的综合评估不应只关注专科疾病，而应关注综合征及其背后的风险。对此，湖南省第二人民医院副院长、精神卫生专家袁宁建议，进一步健全社会精神卫生服务体系，加强精神卫生专业人才培养，通过社区、家庭、医院合作，对有需要的老人进行上门探访、心理抚慰，为老年人提供更及时、有效的精神卫生服务。

（本报记者 李 琦）