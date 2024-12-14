让医、体、养深度融合

随着社会老龄化的加剧，老年人口的“健康储能”表现出高度异质性：有些人慢病共病风险逐渐增加，有些人仍具有较高健康人力资本开发潜力。显然，既往单一、分割的医疗、体育与养老服务体系，难以满足现今老年人的多层次健康需求。

在当前医养结合的基础上融入体育，实现真正意义上的主动健康和主动干预，或可有效预防或延缓增龄过程中的健康损失和机能衰退。医、体、养融合是针对“健康—衰老—衰弱—疾病—失能—临终”不同阶段采取的医疗、体育、养老多维度健康综合服务，旨在满足多样化的老年健康服务需求。

医、体、养的融合路径可总结为：健康阶段，在开展预防保健、居家或社区养老的同时，加入体质测定和运动健康促进内容，帮助老年人保持和增加“健康储能”；衰老加速环节，在开展老年健康综合评估的同时，开展针对性运动干预和个性化锻炼计划，帮助老年人延缓身体机能下降速度；衰弱阶段，结合医疗保健、功能性训练以及生活照护，帮助老年人恢复和维持生活能力；疾病阶段，在治疗和康复、生活护理的同时，结合运动处方干预，帮助老年人缓解病痛，促进身体恢复；失能阶段，在进行长期照护的同时，引入辅助设备和适应性运动，帮助老年人保持一定的运动能力，提升其生活质量和尊严感；临终阶段，由社区与相关机构携手提供专业安宁疗护服务，关注老年人的生理和心理需求。

目前，一些地方以体育俱乐部和体质监测中心为载体，积极探索开展社区医、体、养深度融合服务，但不少项目仍是小范围试点，覆盖面有限。一方面，公众对该模式的具体内容、服务流程及潜在益处缺乏了解，参与度不高；另一方面，与医疗、养老相比，运动保健、体质评估等支付保障不够明确，缺乏筹资的制度保障。此外，缺乏贯通医疗、体育和养老服务的整合性人才，也是制约医、体、养融合发展的重要因素。

医、体、养深度融合，需要全方位整合多学科团队和机构资源，培育创新要素，发展创新工具，建立健全整合老年健康服务体系顶层设计。

一是充分发挥体育运动在促进主动健康方面的独特优势，积极融入“体育+医疗”“体育+康养”服务，带动医疗、体育和养老在健康全生命周期各阶段实现深度融合与协调配合。在此过程中，构建以养老为基础、医疗为支撑、体育为赋能的框架，形成多层次、全方位的健康管理体系。

二是结合当前老龄化趋势及老年人多层次需求特征，积极推动卫生健康、疾病控制、体育和民政等多个部门之间的横向跨部门协作与纵向跨层级协同，确保医、体、养资源的多维度、体系化整合。

三是进一步明确医疗、长期护理与养老保障之间的界限，确保制度有效衔接，探索转付渠道融合，实现各类保障制度无缝对接。可以考虑将运动处方费用支付融入现有康养筹资体系，设计、建立筹资保障制度，提升医、体、养深度融合的可持续性。

四是加强整合医学、体育、养老服务等专业的多学科交叉人才培养体系建设，构建医疗机构、体育组织、养老机构、科研院所之间的人才共育计划，培养既符合医、体、养深度融合需求又具备实际操作能力的人才，满足多元化的健康管理需求。

（作者：郑晓瑛 罗雅楠，分别系北京大学首都发展研究院特聘研究员、中国医学科学院北京协和医学院教授，北京大学公共卫生学院副研究员）