关于“糖”的四个误区

随着我国居民生活方式和膳食结构的改变，糖尿病患病率逐年上升。调查显示，我国18岁及以上居民糖尿病患病率为11.9%，糖尿病前期检出率为35.2%，50岁以上人群患病率更高。

“得了糖尿病就不能再吃甜食”“连美食都享受不了，还谈什么幸福感？”不少糖尿病患者这样抱怨。对此，中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽表示，只要保持均衡合理的膳食习惯，适量控制总能量和碳水化合物的摄入，监测好自己的血糖，糖尿病患者也能和正常人一样享受美食。她特别提醒，注意这几个误区：

1.少吃糖就不会得糖尿病吗？

实际上，吃糖多少和糖尿病没有直接关系——患糖尿病的根本原因是分泌胰岛素的胰岛或胰岛素发挥作用的组织器官出了问题，没有办法“消化”血液中的葡萄糖。这与遗传、饮食、身体活动和环境因素都有关系，单靠控糖预防糖尿病不现实，应从多方面预防其发生和发展。

2.得了糖尿病就不能再吃甜食吗？

糖尿病患者在合理控制总能量和均衡营养的前提下，适量摄入升糖指数较低的水果，或者少量摄入甜食，都是安全的。对于喜欢吃甜食的糖尿病患者，在膳食总量不变的前提下，选择以甜味剂替代添加糖的食物，可以保留甜味口感，同时不增加能量摄入。甜味剂几乎不会影响血糖水平，目前已被广泛应用到糖尿病患者的膳食中，适量摄入添加非营养性甜味剂的食品或饮料是安全的。但要注意，一些无糖食品虽然在生产中没有添加蔗糖等精制糖，但食品本身依然含有淀粉，会在体内分解为葡萄糖，因此不能过量摄入。

3.糖尿病患者只需控糖无须控油盐吗？

实际上，高油高盐饮食都会增加糖尿病患病风险，其危害不亚于高糖饮食。欧洲糖尿病协会2017年的研究显示，成年人每天盐分摄入量超出正常范围后，每增加2.5克，患2型糖尿病的风险将增加65%。高油饮食会导致高甘油三酯血症，从而加重胰岛素抵抗、增加患2型糖尿病风险。因此，糖尿病患者除了要控制糖的摄入外，还要注意清淡饮食，控制油和盐的摄入——每日烹调盐用量不宜超过5克，烹调油用量宜控制在25克以内。

4.将血糖水平控制得越低越好吗？

对于一般2型糖尿病患者，把血糖控制到可以降低糖尿病并发症发生风险的程度就可以，即空腹血糖4.4~7.0mmol/L，非空腹血糖＜10.0mmol/L，血糖过高和过低都不好。有些糖尿病患者为了控制血糖，不惜采取断碳水、戒碳水的饮食方式，或者过多使用药物，造成血糖太低，甚至导致低血糖症，这些做法不可取。长期低血糖会对神经系统、血管和内脏造成危害，容易诱发心脑血管问题。因此，糖尿病患者必须严格按照医嘱用药，平时出门时随身携带一些含糖的食物或饮料，当出现轻微低血糖症状时吃一点，可有效缓解低血糖症状。

（本报记者 田雅婷）