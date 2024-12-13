添可洗地机“黑五”GMV上涨28% 

品牌出海潮流蓬勃发展，每年年末的“黑色星期五”更成为“兵家必争之地”。家电类目中，洗地机近年来成为明星品类。今年“黑五”，添可电商全平台GMV超过5.4亿元，总成交量突破23万台。据欧睿国际调研数据，按全球2023年下半年及2024年上半年零售渠道各品牌家用洗地机销售量（万台）计算，添可洗地机销量全球第一。此次黑五，添可再次突破自我，GMV实现了28%的增长，领涨洗地机国际大盘。

黑五期间，添可洗地机在美、法、德、加、意等9大国家站点中继续稳居市占第一。其中，添可芙万S5、芙万STRETCH S6、芙万S7 Pro等多款洗地机成为爆款，领先优势进一步扩大。独立站全站点GMV突破8400万元，GMV同步增长70%。

作为一家起步即立足全球的品牌，早在2018年，添可就开启了在智能家电领域的创新之旅，其年营收额刚迈过1亿元关口。2023年，添可通过5年的努力以292%的复合增长率实现了跨越式发展，销售规模突破100亿。目前，添可已进入了欧洲20多个国家超过50个重要的零售渠道，包括Media Market、Saturn、Metro、Expert、FNAC、Darty等，合计超过1000家门店、销量近百万台。

添可在海外市场的优异表现，也不断赢得海外专业机构与权威媒体的认可。添可旗下洗地机新品FLOOR ONE STRETCH S6，凭借在技术、材料和性能方面的重大创新表现，荣获了全球产品技术创新大奖之地面清洁解决方案金奖。在欧洲上市的PURE ONE Station 5 智能吸尘器，荣获了Showstoppers官方颁发的Gadgety Award 2024。地毯清洗机Carpet One Cruiser，则获得了美国头部科技媒体Slash Gear的认可，斩获IFA Innovation Award 2024。

2024年，添可的全球版图进一步扩张。目前，添可海外业务的营收占比已超过整体业务的46%。今年上半年，添可产品出口额同比劲增超50%，在北美市场的业务量稳步上升，在欧洲市场同比增长率超过80%。添可洗地机销量全球第一，不仅是品牌自身发展的里程碑，更是又一个鲜活的“中国故事”，也将激励更多中国品牌走向世界、引领全球创新。

添可在国际市场的成功，不仅仅在于其产品的高性能和技术创新，更在于其前瞻性视野和对用户需求的深刻理解。立于2024年的末尾展望即将到来的2025年，相信以添可为代表的中国智造品牌将继续乘风破浪，在全球化竞争中继续讲好中国故事，为全球消费者创造更美好的生活。